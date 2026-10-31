Gospodarka Tajwanu w trzecim kwartale według wstępnych szacunków wzrosła o 14,36% rok do roku. Jest to najwyższy wynik dla trzeciego kwartału od 48 lat i czwarty z rzędu kwartał z dwucyfrowym wzrostem PKB.

Jak informuje Taipei Times, zaktualizowany szacunek tajwańskiego Generalnego Urzędu Budżetu, Rachunkowości i Statystyki był o 2,94 punktu procentowego wyższy od sierpniowego.

Eksport i inwestycje

Głównymi czynnikami wzrostu były wyższe od oczekiwanych eksport i inwestycje przedsiębiorstw, powiedziała specjalistka urzędu. Eksport wspierał popyt na zastosowania sztucznej inteligencji, obliczenia wysokiej wydajności i usługi chmurowe, a także bardziej aktywne zamówienia na komponenty elektroniczne do nowych produktów konsumenckich.

Wartość eksportu wzrosła również z powodu wyższych cen produktów dostarczanych za granicę. Realne inwestycje i zmiany zapasów w trzecim kwartale według szacunków wzrosły o 26,36%, czyli o 4,26 punktu procentowego więcej niż w poprzedniej prognozie.

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Import dóbr kapitałowych, mierzony w nowych dolarach tajwańskich, wzrósł o 58,5% rok do roku. W szczególności import sprzętu do produkcji półprzewodników zwiększył się o 35,66%. Rosły również inwestycje w maszyny, sprzęt transportowy, własność intelektualną i budownictwo.

Konsumpcja i rekordowy okres

Konsumpcja prywatna pozostała silna dzięki ożywieniu na rynku samochodowym i efektowi majątkowemu w związku z rekordowymi poziomami tajwańskiego rynku akcji. Realna konsumpcja prywatna wzrosła o 5,37%, czyli o 0,01 punktu procentowego więcej niż wynosił sierpniowy szacunek. Był to drugi z rzędu kwartał, w którym jej wzrost przekroczył 5%.

W pierwszych trzech kwartałach gospodarka Tajwanu według szacunków urzędu wzrosła o 14,22% — jest to najwyższy wynik dla tego okresu od pół wieku. Ostatni raz kraj miał długą serię dwucyfrowego wzrostu w latach 1986–1987, gdy wysokie tempo utrzymywało się przez sześć kolejnych kwartałów.

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