Ponad 500 ekonomistów ankietowanych przez Reutersa w październiku podniosło prognozy inflacji na 2027 rok dla 31 z 50 badanych gospodarek. Specjaliści coraz bardziej obawiają się, że presja cenowa na świecie może się utrwalić nie tylko z powodu droższych nośników energii wywołanych konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Channel NewsAsia informuje, że prognozy inflacji na 2027 rok podniesiono dla 15 z 21 gospodarek rozwiniętych objętych ankietą. W ciągu trzech ostatnich kwartalnych ankiet mediany oczekiwań inflacyjnych dla Wielkiej Brytanii wzrosły o 0,7 punktu procentowego, dla strefy euro — o 0,5 punktu, a dla USA — o 0,2 punktu. Prognozę dla Indii podniesiono o 0,4 punktu, a dla Brazylii — o 0,5 punktu.

Nośniki energii i presja cenowa

Ceny ropy, które od 7 października utrzymują się powyżej 100 dolarów za baryłkę, w ubiegłym tygodniu przekroczyły 117 dolarów i osiągnęły najwyższy poziom od sześciu miesięcy. Od początku wojny USA i Izraela z Iranem, która trwa już niemal osiem miesięcy, wzrosły o ponad 60%.

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Główna ekonomistka HSBC Janet Henry oświadczyła, że jej obawy dotyczące inflacji nasiliły się. Jej zdaniem im dłużej eskaluje sytuacja na Bliskim Wschodzie i im szerszy staje się zakres presji cenowej, tym wyższe jest prawdopodobieństwo bardziej trwałej inflacji.

Rewizja prognoz wzrostu

Jednocześnie uczestnicy ankiety poprawili prognozy wzrostu światowej gospodarki: do 3,0% w 2026 roku i 3,2% w 2027 roku, podczas gdy w lipcowej ankiecie oczekiwano odpowiednio 2,9% i 3,1%. Prognoza na 2027 rok pozostaje jednak niższa od szacunku Międzynarodowego Funduszu Walutowego wynoszącego 3,4%.

Ekonomiści wiążą odporność aktywności gospodarczej między innymi z cyklem inwestycyjnym w dziedzinie sztucznej inteligencji. Od ubiegłego roku globalne inwestycje w technologie AI przekroczyły 1 bln dolarów. Dla USA, które przodują pod względem nakładów kapitałowych na AI, prognozowany jest wzrost gospodarczy o 2,3% w 2026 roku i 2,1% w 2027 roku.

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