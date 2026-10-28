Były minister gospodarki Włoch Padoan ustąpi ze stanowiska przewodniczącego UniCredit — ANSA English
Były minister gospodarki Włoch Pier Carlo Padoan ustąpi ze stanowiska przewodniczącego rady dyrektorów UniCredit po zakończeniu obecnej kadencji. Poinformował o tym drugi co do wielkości bank we Włoszech, podaje ANSA English.
Powód decyzji
Według banku 76-letni Padoan zdecydował się odejść ze stanowiska z powodów osobistych. Będzie współpracował z przewodniczącym komitetu nominacyjnego banku Jeffreyem Hedbergiem, aby znaleźć odpowiedniego następcę i zapewnić uporządkowane przekazanie obowiązków.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Oświadczenie kierownictwa
Dyrektor generalny UniCredit Andrea Orcel podziękował Padoanowi za przywództwo i wsparcie od początku swojej pracy na stanowisku. Według Orcela Padoan był źródłem wyważonych rad i mądrości, a ich partnerstwo bardzo sobie cenił.
Orcel oświadczył również, że rada dyrektorów, GEC i on sam koncentrują się na realizacji strategii banku i będą kontynuować tę pracę w okresie zmiany przewodniczącego rady dyrektorów oraz później.