Były minister gospodarki Włoch Pier Carlo Padoan ustąpi ze stanowiska przewodniczącego rady dyrektorów UniCredit po zakończeniu obecnej kadencji. Poinformował o tym drugi co do wielkości bank we Włoszech, podaje ANSA English.

Powód decyzji

Według banku 76-letni Padoan zdecydował się odejść ze stanowiska z powodów osobistych. Będzie współpracował z przewodniczącym komitetu nominacyjnego banku Jeffreyem Hedbergiem, aby znaleźć odpowiedniego następcę i zapewnić uporządkowane przekazanie obowiązków.

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Oświadczenie kierownictwa

Dyrektor generalny UniCredit Andrea Orcel podziękował Padoanowi za przywództwo i wsparcie od początku swojej pracy na stanowisku. Według Orcela Padoan był źródłem wyważonych rad i mądrości, a ich partnerstwo bardzo sobie cenił.

Orcel oświadczył również, że rada dyrektorów, GEC i on sam koncentrują się na realizacji strategii banku i będą kontynuować tę pracę w okresie zmiany przewodniczącego rady dyrektorów oraz później.

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