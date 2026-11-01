Eksport RPA do Chin wzrósł o około 25% w okresie od maja do sierpnia, poinformował ambasador Chin w Republice Południowej Afryki Wu Peng. Jak powiedział, nastąpiło to po wprowadzeniu przez Pekin zerowych ceł dla państw afrykańskich, z którymi Chiny utrzymują stosunki dyplomatyczne. Pisze o tym TimesLIVE.

Handel między Chinami a RPA

Według Wu Penga łączna wartość handlu między Chinami a RPA od maja do sierpnia osiągnęła prawie 15 mld dolarów. To niemal o 24% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Dostawy z Chin do RPA w tym czasie wzrosły o 23%, jak przekazał ambasador. Eksport produktów rolnych z RPA do Chin wyniósł prawie 500 mln dolarów i wzrósł o ponad 35% rok do roku. Rosły również dostawy z RPA do Chin towarów mechanicznych i elektronicznych, produktów chemicznych oraz samochodów osobowych.

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Protokół dotyczący eksportu czereśni

We wrześniu RPA i Chiny podpisały nowy protokół dotyczący eksportu południowoafrykańskich czereśni na rynek chiński. Wu Peng oświadczył, że strony oczekują w przyszłości negocjacji w sprawie dostępu do chińskiego rynku dla innych towarów rolnych.

Chiński dyplomata uważa, że zerowe cła mogą pomóc RPA zdywersyfikować eksport poza zasoby mineralne i zwiększyć sprzedaż towarów o wyższej wartości dodanej. W jego ocenie taka polityka może również uczynić kraj bardziej konkurencyjną bazą produkcyjną dla firm nastawionych na eksport do Chin.

Wśród chińskich firm, które inwestują lub wykazywały zainteresowanie inwestycjami w RPA, ambasador wymienił producenta samochodów Chery oraz producenta cementu West China Cement. Powiązał takie inwestycje z potencjalnym wsparciem lokalnej industrializacji i tworzeniem miejsc pracy.

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