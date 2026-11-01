Eksport Korei Południowej wzrósł w październiku o 93,7% rok do roku, do 115,28 mld dolarów. Był to najszybszy wzrost od stycznia 1974 roku i wynik nieznacznie wyższy od mediany prognoz ekonomistów, którzy oczekiwali wzrostu o 93,2%, informuje Channel NewsAsia.

Wpływ kalendarza i popytu na AI

We wrześniu eksport kraju zwiększył się o 83,7%. Ministerstwo handlu Korei Południowej wyjaśniło październikowy wynik między innymi większą liczbą dni roboczych z powodu różnic w terminach lokalnego święta Chuseok.

Eksport półprzewodników wzrósł o 259,4%. Ministerstwo powiązało to z utrzymującymi się wysokimi cenami i wolumenami dostaw w związku z dalszymi inwestycjami dużych firm technologicznych w moce produkcyjne w warunkach rywalizacji o przywództwo w dziedzinie sztucznej inteligencji. Zagraniczna sprzedaż komputerów skoczyła o 496,6% z powodu zwiększonego popytu na serwery dla usług AI.

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Import i nadwyżka handlowa

Import Korei Południowej wzrósł w październiku o 36%, do 72,78 mld dolarów. Był to największy roczny wzrost od stycznia 2022 roku; we wrześniu wskaźnik wyniósł 26%.

Miesięczna nadwyżka bilansu handlowego kraju osiągnęła 42,5 mld dolarów. Jednocześnie była niższa od rekordowych 49,97 mld dolarów odnotowanych w poprzednim miesiącu.

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