Eksport Korei Południowej wzrósł o 105% dzięki chipom — Channel NewsAsia

W Korei Południowej eksport w pierwszych 20 dniach października wzrósł o 105,4% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Wzrost zapewniła rekordowa sprzedaż półprzewodników na tle globalnych inwestycji w sztuczną inteligencję, poinformował Channel NewsAsia, powołując się na dane celne. Dane celne opublikowano w środę, 21 października.

Rekordowa średnia dzienna

Średnio na dzień roboczy wartość eksportu wzrosła o 65,9% i osiągnęła rekordowe 4,74 mld dolarów. Dane obejmują okres od 1 do 20 października.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Sprzedaż półprzewodników

Eksport półprzewodników wzrósł o 222,5%. Na tę kategorię przypadło 44,7% całkowitego eksportu Korei Południowej w określonym okresie.

Wyniki wrześniowe

We wrześniu eksport Korei Południowej wzrósł o 83,7% rok do roku, co było największym wzrostem od lutego 1974 roku. Miesięczna wartość eksportu po raz pierwszy przekroczyła wówczas 120 mld dolarów.

Czytaj nas na