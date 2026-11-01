Australijska firma Energy North zrezygnowała z orientacyjnego harmonogramu uruchomienia centrum danych Project Ares o mocy 1 gigawata na Terytorium Północnym Australii. W dokumentach regulacyjnych złożonych cztery miesiące wcześniej spółka wskazywała, że pierwsze dostawy energii elektrycznej do obiektu mają nastąpić 28 czerwca 2028 roku.

Jak podaje Channel NewsAsia, decyzję podjęto po tym, jak 7 października regulator środowiskowy Terytorium Północnego wstrzymał siedmiotygodniowy okres na określenie wymogów, które musi spełnić projekt. Regulator oświadczył, że zwróci się o konsultacje do rządu federalnego, który opracowuje podejścia dotyczące centrów danych i infrastruktury sztucznej inteligencji.

Firma oczekuje na wymogi regulatora

Wiceprezes Energy North ds. rozwoju projektów Daniel Hunter oświadczył, że data w czerwcu 2028 roku była orientacyjnym harmonogramem w chwili składania dokumentów, a firma nie kieruje się już tym terminem. Jak zaznaczył, nowe terminy zostaną określone po ustaleniu przez regulatora warunków oceny oddziaływania na środowisko.

Project Ares ma powstać na ranczu hodowlanym w odległej północnej Australii, 683 kilometry od najbliższego miasta. Energy North twierdzi, że ma uzgodnienia dotyczące finansowania kompleksu z generacją gazową i słoneczną, jednak Hunter nie wskazał potencjalnych finansistów.

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Zastrzeżenia wobec projektu

Proponowany kampus ma zajmować 191 kilometrów kwadratowych. Ma obejmować system turbin gazowych, elektrownię słoneczną, pas startowy oraz zakwaterowanie dla 4 300 pracowników na okres budowy.

Urząd Ochrony Środowiska Terytorium Północnego wskazał dziesięć możliwych rodzajów oddziaływania projektu, w tym obciążenie systemów wodnych oraz zagrożenia dla świętych miejsc ludności rdzennej. Urząd poinformował również o niskim poziomie pewności co do skuteczności proponowanych środków zarządzania potencjalnie znaczącym wpływem.

Inna firma, Beetaloo Energy, proponuje w pobliżu Darwin centrum danych o dwukrotnie większej mocy. Łączna moc dwóch planowanych obiektów wyniosłaby 3 gigawaty — około dziesięciokrotnie więcej niż szczytowe zapotrzebowanie całej sieci elektroenergetycznej Terytorium Północnego.

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