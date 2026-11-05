W Singapurze członek rady DBS Anthony Lim obejmie 1 stycznia 2027 roku stanowisko przewodniczącego DBS Group Holdings i DBS Bank, zastępując Petera Seaha. Seah zakończy pracę w radach obu spółek 31 grudnia 2026 roku po 16 latach na czele banku, informuje Channel NewsAsia.

Zmiana kierownictwa

Po zakończeniu kadencji 80-letni Peter Seah będzie przez rok pracował jako starszy doradca. W DBS nazwano nominację Lima częścią procesu odnowy rady dyrektorów.

68-letni Anthony Lim zasiada w radach DBS Group Holdings i DBS Bank od kwietnia 2020 roku. Obecnie przewodniczy komitetowi ds. wynagrodzeń i rozwoju kadry zarządzającej, a także jest członkiem komitetu rady ds. zarządzania ryzykiem i komitetu wykonawczego rady.

Jako przewodniczący komitetu ds. wynagrodzeń i rozwoju kadry zarządzającej Lim odgrywał kluczową rolę w planowaniu sukcesji kierownictwa, w tym podczas przejścia Tan Su Shan na stanowisko dyrektorki generalnej DBS. Nadzorował również politykę wynagrodzeń i rozwój talentów.

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Doświadczenie i wyniki DBS

Przed dołączeniem do DBS Lim przez 19 lat pracował w singapurskim państwowym funduszu majątkowym GIC, a w 2017 roku odszedł tam ze stanowisk wykonawczych. Wcześniej zajmował kierownicze stanowiska w Bankers Trust w Singapurze, Londynie i Nowym Jorku.

Peter Seah dołączył do rad DBS Group Holdings i DBS Bank w listopadzie 2009 roku, a w maju 2010 roku został przewodniczącym. Podczas jego przewodnictwa bank przeprowadził szeroko zakrojoną transformację cyfrową i rozszerzył działalność o segmenty biznesowe o wyższej rentowności.

Według DBS w tym okresie dochody grupy wzrosły ponad trzykrotnie, a zysk netto — ponad czterokrotnie. W lipcu 2026 roku kapitalizacja rynkowa DBS przekroczyła 200 mld dolarów singapurskich, co uczyniło go największą spółką notowaną na giełdzie w kraju.

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