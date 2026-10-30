Estońska grupa rolna Agrone sfinalizowała przejęcie największej na Łotwie grupy przetwórstwa mleka, w skład której wchodzą AS Rīgas piena kombināts i AS Valmieras piens. W wyniku transakcji znana łotewska marka deserów twarogowych Kārums stała się aktywem estońskiej grupy, informuje LSM English.

Szczegóły transakcji

Agrone Group za pośrednictwem spółki dominującej nabyła 100% udziałów SIA Food Union Management od Food Union Luxembourg Holdings II S.à r.l. Spółka Food Union Management posiada pakiety kontrolne akcji obu łotewskich przedsiębiorstw mleczarskich.

Transakcję sfinansował SEB. Sfinalizowano ją po uzyskaniu niezbędnych zgód organów ochrony konkurencji Estonii i Łotwy. Strony nie ujawniają wartości przejęcia.

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Plany grupy

Przewodniczący zarządu Agrone Raul Jeets nazwał transakcję historyczną dla przemysłu mleczarskiego Estonii i Łotwy. Jego zdaniem połączenie doświadczenia Agrone w produkcji surowego mleka z możliwościami Rīgas piena kombināts i Valmieras piens w zakresie przetwórstwa, rozwoju produktów i sprzedaży powinno wzmocnić konkurencyjność grupy.

Jeets powiedział również, że Agrone od kilku lat dążyła do rozszerzenia działalności z produkcji mleka na jego przetwórstwo. Firma postrzega przejęcie jako strategiczny krok dla rozwoju biznesu w państwach bałtyckich i zwiększenia eksportu poza region.

Przewodniczący zarządu AS Rīgas piena kombināts Arturs Čirjevskis oświadczył, że firma cieszy się z dołączenia do bałtyckiej grupy mleczarskiej obejmującej cały łańcuch produkcyjny. Według LSM English zmiana właściciela nie powinna spowodować natychmiastowych zmian w codziennej działalności Rīgas piena kombināts i Valmieras piens ani w relacjach z pracownikami, klientami, dostawcami mleka i innymi partnerami. Produkcja i dostawy będą kontynuowane w zwykłym trybie.

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