Europejski ruch lotniczy w 2026 roku może być o około 110 tys. lotów mniejszy, niż wcześniej oczekiwano, z powodu trwających konfliktów na Bliskim Wschodzie. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na prognozę Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol.

Obniżono prognozę wzrostu

Liczba lotów w regionie Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego wzrośnie w 2026 roku, według zaktualizowanej oceny, o 1,7% — do 11,2 mln. Wcześniejsza prognoza zakładała wzrost o 2,7%, dlatego ocenę obniżono o jeden punkt procentowy.

Eurocontrol wskazał, że na perspektywy branży wpłynęły zmiany tras lotów w regionie oraz wzrost cen paliwa lotniczego. Jednocześnie organizacja prognozuje przyspieszenie wzrostu w 2027 roku: liczba lotów może zwiększyć się o 3,2% i osiągnąć 11,6 mln.

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Scenariusze na lata 2027–2032

Scenariusz bazowy Eurocontrol zakłada stabilizację sytuacji na Bliskim Wschodzie do końca pierwszego kwartału 2027 roku. Scenariusz pesymistyczny dopuszcza utrzymanie się napięć do końca pierwszego kwartału 2028 roku. W takim przypadku wysokie koszty paliwa i słaby wzrost gospodarczy mogą ograniczyć popyt na przewozy lotnicze.

Organizacja oczekuje, że ożywienie ruchu lotniczego stanie się bardziej zauważalne w przyszłym roku. Jednocześnie Eurocontrol zaznacza, że może ono być silniejsze w Turcji i niektórych krajach wschodniej części Morza Śródziemnego. Średnio w latach 2026–2032 liczba lotów w Europie ma, według prognozy, rosnąć o 2,1% rocznie i może osiągnąć około 12,8 mln w 2032 roku.

Aktualne wskaźniki sieci

We wrześniu w europejskiej przestrzeni powietrznej wykonywano średnio 35 679 lotów dziennie, o 2,5% więcej niż miesiąc wcześniej. Najintensywniejszym dniem był 4 września, gdy odnotowano 37 548 lotów. Łączne opóźnienia z powodu regulacji przepływu ruchu lotniczego przekroczyły 2,4 mln minut. Na wskaźniki operacyjne wpływały ograniczenia przepustowości, niekorzystna pogoda oraz problemy z zarządzaniem ruchem lotniczym.

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