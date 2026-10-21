Komisja Europejska w Brukseli w Belgii wszczęła dochodzenie wobec Booking.com, aby ustalić, czy platforma odpowiednio przeciwdziała fałszywym ogłoszeniom dotyczącym zakwaterowania oraz schematom phishingowym zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi treści online. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Co sprawdzą regulatorzy

Komisja Europejska wszczęła postępowanie po wstępnej kontroli i analizie raportów Booking.com dotyczących oceny ryzyka, złożonych za bieżący rok i trzy poprzednie lata. Regulatorzy skupią się na fałszywych ogłoszeniach, w tym ofertach nieistniejących obiektów noclegowych, oszustwach polegających na podszywaniu się pod inną osobę, a także ofertach zakwaterowania, które nie spełniają wymogów.

Komisja sprawdzi również, czy firma właściwie zidentyfikowała i oceniła ryzyka systemowe związane z takimi naruszeniami oraz czy podjęła działania w celu ich ograniczenia.

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Phishing i ogłoszenia reklamowe

Osobną częścią kontroli będą schematy phishingowe, w których wykorzystuje się dane o rezerwacjach i gościach Booking.com przekazywane dostawcom usług zakwaterowania. Komisja Europejska rozpatrzy również płatne ogłoszenia z promowaniem o zwiększonym zasięgu, które mogą nie być wystarczająco wyraźnie oznaczone jako reklama.

Zgodnie z unijnym aktem o usługach cyfrowych duże platformy internetowe muszą aktywniej zwalczać nielegalne i szkodliwe treści. Za naruszenia może grozić im kara do 6% globalnego rocznego obrotu. Europejska komisarz ds. technologii Henna Virkkunen oświadczyła, że Europejczycy powinni móc rezerwować wakacje bez obawy, że padną ofiarą oszustwa.

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