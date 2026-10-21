W Lagos w Nigerii Federalny Zarząd Lotnisk Nigerii (FAAN) zaczął otrzymywać opłaty koncesyjne od krajowego terminala Murtala Muhammed MMA2 po rozwiązaniu trwającego niemal 20 lat sporu z Bi-Courtney Aviation Services Limited.

Jak informuje Premium Times Nigeria, minister lotnictwa i rozwoju sektora kosmicznego Festus Keyamo ogłosił to podczas formalizacji porozumienia z udziałem rządu federalnego, FAAN, Bi-Courtney i Stabilini Visinoni Limited. Według ministra FAAN przez 20 lat nie otrzymywał wpływów z MMA2 z powodu sporów.

Wznowienie płatności

Porozumienie przewiduje wznowienie wpłat opłat koncesyjnych do FAAN. Bi-Courtney zgodziło się zrzec nierozstrzygniętych roszczeń wobec rządu federalnego. Jednocześnie rząd i FAAN zrzekną się określonych historycznych roszczeń finansowych i innych wobec koncesjonariusza, w tym naliczonych opłat koncesyjnych oraz powiązanych płatności powstałych przed zawarciem porozumienia.

Federalna Rada Wykonawcza Nigerii zatwierdziła ramy wynegocjowanego ugodowego rozwiązania 30 kwietnia 2026 roku. Keyamo oświadczył, że porozumienie ma rozwiązać wcześniejsze rozbieżności i jaśniej określić zobowiązania umowne stron na przyszłość.

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Warunki porozumienia

Porozumienie dotyczy także Terminala Lotnictwa Ogólnego, znanego jako stary krajowy port lotniczy. Zgodnie ze zmienioną umową jest on własnością rządu federalnego i będzie zarządzany przez FAAN.

Rząd zgodził się również zezwolić Bi-Courtney na rozbudowę płyty postojowej MMA2 oraz obsługę tam regionalnych lotów w Afryce, pod warunkiem dostępnej przepustowości terminala. Odrębne ustalenia dotyczące dzierżawy odnoszą się do czterogwiazdkowego hotelu i centrum konferencyjnego w pobliżu lotniska, które od lat pozostają nieukończone.

Spór powstał wokół umowy koncesyjnej podpisanej 24 kwietnia 2003 roku na zaprojektowanie, budowę, eksploatację i późniejsze przekazanie krajowego terminala. Koncesja początkowo obowiązywała przez 12 lat od 7 maja 2007 roku, a następnie jej okres wydłużono do 36 lat. Rozbieżności dotyczące zobowiązań umownych, roszczeń finansowych i granic koncesji doprowadziły do licznych postępowań sądowych.

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