Pierwszych 10 uczestników Międzynarodowego Centrum Finansowego Wietnamu oczekuje, że do 2027 roku pozyska i zainwestuje około 2,7 mld dolarów w gospodarczym centrum kraju — Ho Chi Minh City. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na oświadczenie centrum.

Zobowiązania uczestników

Wśród pierwszych 10 uczestników znalazły się spółki holdingowe powiązane z Keppel Asset Management, AG&P LNG i VinaCapital International Partners. Ogłosiły one zobowiązania do pozyskania ponad 2 mld dolarów na projekty w dziedzinie infrastruktury, energetyki, centrów danych, edukacji i energii odnawialnej.

Osobno Keppel bada możliwość utworzenia platform do współinwestowania z partnerami międzynarodowymi. Według szacunków centrum takie mechanizmy mogą pozyskać dodatkowo do 1 mld dolarów.

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Centra finansowe w dwóch miastach

Rząd Wietnamu koncentruje się na rozwoju międzynarodowych centrów finansowych w Ho Chi Minh City i Da Nang. Jest to część strategii przyciągania inwestycji zagranicznych, pogłębiania rynków kapitałowych i wzmacniania roli kraju w finansach regionalnych.

Zgodnie z ustawodawstwem zatwierdzonym w ubiegłym roku uczestnicy centrów finansowych będą mogli uzyskiwać dostęp do finansowania międzynarodowego i przeprowadzać transakcje w walutach obcych. Centra będą również działać zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości i regulacji finansowych, w tym wymogami dotyczącymi adekwatności kapitałowej i płynności dla banków z lokalnymi i zagranicznymi właścicielami.

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