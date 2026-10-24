W Lagos w Nigerii Forum Biznesowe Francja–Nigeria, zaplanowane na 29 października 2026 roku, zostało przełożone po wspólnej decyzji prezydentów Nigerii i Francji o odroczeniu wizyty państwowej prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Termin forum nie został jeszcze ustalony, natomiast wizyta państwowa jest spodziewana w 2027 roku.

Nie ogłoszono nowego terminu forum

Rada Biznesu Francja–Nigeria poinformowała uczestników o przełożeniu wydarzenia e-mailem. W wiadomości wskazano, że zaktualizowany termin oraz szczegóły organizacyjne forum zostaną przekazane po ich potwierdzeniu. Informuje o tym Premium Times Nigeria.

Wizyta Macrona była kluczową częścią planowanego forum, które miało wzmocnić partnerstwa między francuskimi i nigeryjskimi firmami. Miało ono również odbyć się w ramach Francuskiego Tygodnia, organizowanego przez Francusko-Nigeryjską Izbę Handlowo-Przemysłową.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przyczyny odroczenia wizyty

Premium Times Nigeria informowało wcześniej, że decyzję o odroczeniu podróży wiązano z protestami we Francji, zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w Nigerii oraz niedawno potwierdzonym przypadkiem Eboli w kraju. Według publikacji Macron obawiał się, że podróż do Nigerii w czasie demonstracji we Francji może zostać odebrana jako niewrażliwy i nieodpowiedzialny krok.

Prezydent Nigerii Bola Tinubu, według publikacji, również wyrażał obawy, że wizyta około trzy miesiące przed wyborami może wywołać oskarżenia o zagraniczne wpływy. Podróż Macrona miała być odpowiedzią na trzydniową wizytę państwową Tinubu we Francji w 2024 roku, poświęconą wzmocnieniu więzi politycznych, gospodarczych i kulturalnych.

W lipcu ambasador Francji w Nigerii i ECOWAS Marc Fonbaustier oświadczył, że prezydenci planowali ocenić rozwój stosunków dwustronnych i określić dalsze kierunki współpracy.

Czytaj nas na