Nowe dane wykazały, że łączne obciążenie podatkowe i socjalne we Francji wynosi 46% produktu krajowego brutto i jest najwyższe wśród państw UE. Poinformowała o tym France 24 w programie Business Daily.

Dług publiczny

Stacja informuje również, że dług publiczny Francji nadal rośnie. Dane dotyczące obciążenia podatkowego i długu opublikowano w czasie dyskusji o stanie finansów publicznych kraju.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Protesty i płaca minimalna

We Francji odbyły się nowe protesty uliczne z powodu niedostatecznego finansowania edukacji i spadku siły nabywczej. Na tym tle rząd proponuje niewielkie podwyższenie płacy minimalnej.

W tym samym wydaniu France 24 poinformowała również, że akcje amerykańskich gigantów technologicznych poruszają się w różnych kierunkach. Według stacji boom na sztuczną inteligencję skłania firmy do znacznych wydatków kapitałowych.

Czytaj nas na