Francja ma najwyższe w UE obciążenie podatkowe i socjalne — 46% PKB — France 24
Nowe dane wykazały, że łączne obciążenie podatkowe i socjalne we Francji wynosi 46% produktu krajowego brutto i jest najwyższe wśród państw UE. Poinformowała o tym France 24 w programie Business Daily.
Dług publiczny
Stacja informuje również, że dług publiczny Francji nadal rośnie. Dane dotyczące obciążenia podatkowego i długu opublikowano w czasie dyskusji o stanie finansów publicznych kraju.
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Protesty i płaca minimalna
We Francji odbyły się nowe protesty uliczne z powodu niedostatecznego finansowania edukacji i spadku siły nabywczej. Na tym tle rząd proponuje niewielkie podwyższenie płacy minimalnej.
W tym samym wydaniu France 24 poinformowała również, że akcje amerykańskich gigantów technologicznych poruszają się w różnych kierunkach. Według stacji boom na sztuczną inteligencję skłania firmy do znacznych wydatków kapitałowych.