Po zniesieniu kontroli eksportu gaz ziemny na krajowym, nieuregulowanym rynku Ukrainy nadal był sprzedawany średnio o połowę taniej niż surowiec eksportowany za granicę – poinformowało Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Wydobywających Gaz na Ukrainie (AGKU).

W październiku gaz na rynku krajowym z dostawą w następnym miesiącu kosztował około 19 500 UAH za tysiąc metrów sześciennych bez VAT, podczas gdy średnia cena sprzedaży eksportowej wynosiła 42 298 UAH.

W listopadzie ceny na rynku krajowym z dostawą w następnym miesiącu wynosiły około 21 600 UAH za tysiąc metrów sześciennych bez VAT, w porównaniu z 40 249 UAH w ramach kontraktów eksportowych. Jednocześnie ukraiński surowiec sprzedawany za granicę był średnio o około 10% tańszy od średniej ważonej ceny kontraktów terminowych na holenderskim hubie TTF, a ożywienie obrotu w AGKU wyjaśniono zainteresowaniem europejskich traderów ukraińskim gazem.

Źródło: Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Wydobywających Gaz na Ukrainie (AGKU).

15 października ukraińskie przedsiębiorstwa po raz pierwszy od początku wojny na pełną skalę wystawiły gaz ziemny na eksport. Podczas pierwszych aukcji na „Ukraińskiej Giełdzie Energetycznej” (UGE) sprzedano około 12,75 mln metrów sześciennych gazu.

Niedobór gazu na świecie może utrzymywać się co najmniej do lata 2027 roku.

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