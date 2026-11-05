Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa, poinformował, że według Bloomberga Goldman Sachs i Apollo Global Management prowadzą rozmowy z inwestorami na temat sprzedaży udziałów w finansowaniu chipów AI dla SpaceX o wartości około 40 mld dolarów.

Udziały do 500 mln dolarów

Jak podaje Bloomberg, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, firmy zwróciły się już do potencjalnych nabywców w sprawie wielotranszowego finansowania. Niektórym inwestorom zaproponowano zakup udziałów o wartości do 500 mln dolarów jeszcze przed rozpoczęciem formalnego procesu syndykacji.

Według Bloomberga transakcję skonstruowano tak, aby dług nie był wykazywany w bilansie SpaceX. Publikacja nazywa ją największą odnotowaną transakcją tego typu dotyczącą finansowania procesorów graficznych.

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Leasing sprzętu dla SpaceX

Reuters nie był w stanie niezależnie potwierdzić informacji Bloomberga. Goldman Sachs odmówił komentarza, a Apollo Global Management i SpaceX nie odpowiedziały na zapytania agencji.

W październiku SpaceX poinformował, że podmiot powiązany z Apollo Global Management kupi chipy AI i sprzęt serwerowy, a następnie przekaże je spółce w leasing. Chodzi o około 40 mld dolarów płatności kapitałowych. Okres leasingu wyniesie nieco ponad pięć lat od dostawy sprzętu, której oczekuje się w pierwszej połowie 2027 roku. Transakcja ma sfinansować wzrost potrzeb obliczeniowych SpaceX wraz z rozwojem działalności firmy w dziedzinie sztucznej inteligencji.

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