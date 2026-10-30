W Stanach Zjednoczonych pracownicy, którzy od 2025 roku stracili stanowiska o wysokim poziomie wpływu sztucznej inteligencji, szukali nowej pracy około miesiąca dłużej niż inni zwolnieni. Prawdopodobieństwo pozostawania bez pracy rok po zwolnieniu było w ich przypadku wyższe o około 10 punktów procentowych, informuje Fortune, powołując się na badanie Goldman Sachs.

Ekonomista Goldman Sachs Pierfrancesco Mei zauważył, że skala tych skutków jest porównywalna z wcześniejszymi falami zmian technologicznych. Bank zbadał dane dotyczące pracowników, którzy stracili pracę z powodu zmian technologicznych, począwszy od 1979 roku. Wcześniejsza analiza wykazała, że ich realne dochody rosły wolniej, a ryzyko ponownego bezrobocia pozostawało wyższe przez długi czas.

Różnica wśród pracowników od 35. roku życia

Według szacunków Goldman Sachs pracownicy w wieku od 35 lat, których bank zaliczył do grupy prawdopodobnie wypieranych przez AI, potrzebowali około pięciu tygodni więcej, aby wrócić do pełnego zatrudnienia. W przypadku osób poniżej 35. roku życia różnica ta wynosiła około trzech tygodni.

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Dane amerykańskiego Biura Statystyki Pracy również wskazują na różnicę wieku wśród wszystkich zwolnionych pracowników. Wśród osób, które pracowały w poprzednim miejscu co najmniej trzy lata, do stycznia 2026 roku ponownie pracowało 72,9% osób w wieku od 25 do 54 lat. Dla grupy w wieku 55–64 lata wskaźnik wyniósł 57,3%, a dla pracowników w wieku 65 lat i więcej — 38,6%.

Jak określano prawdopodobny wpływ AI

Goldman Sachs przeanalizował ponad 15 tys. pracowników, którzy stracili pracę między 2016 a 2025 rokiem, wykorzystując dane z dodatkowego badania Current Population Survey. Badanie nie zawiera bezpośredniego pytania o to, czy zastosowanie AI było przyczyną zwolnienia. Dlatego bank stworzył wskaźnik uwzględniający poziom wpływu AI na zawód, poziom wdrożenia AI w branży oraz fakt likwidacji stanowiska.

Do kategorii prawdopodobnie wypieranych przez AI zaliczono górne 30% pracowników według tego wskaźnika. W przypadku zwolnień przed 2023 rokiem Goldman Sachs nie stwierdził istotnej różnicy między tą grupą a innymi zwolnionymi pracownikami. Jednocześnie badacze ze Stanford Digital Economy Lab oświadczyli, że nie dostrzegają masowego wypierania pracowników przez AI w skali całej gospodarki, choć lukę w zatrudnieniu wśród młodych ludzi w wieku 22–25 lat w zawodach najbardziej podatnych na AI powiązali przede wszystkim ze spadkiem zatrudniania.

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