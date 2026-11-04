Google planuje zainwestować 15 mld dolarów w Malezji w latach 2027–2028. Środki zostaną przeznaczone na kampusy centrów danych, czystą energię, wzmocnienie bezpieczeństwa wodnego oraz programy podnoszenia kwalifikacji pracowników, informuje Channel NewsAsia.

Nowe kampusy centrów danych

Firma zamierza zbudować nowe kampusy w stanach Selangor i Negeri Sembilan. Uzupełnią one pierwszy kampus Google w parku biznesowym Elmina w Selangorze, który już działa.

Prezeska i dyrektorka ds. inwestycji Alphabet i Google Ruth Porat oświadczyła, że inwestycja jest zgodna z priorytetami rozwojowymi Malezji. Według niej projekt ma zapewnić moce obliczeniowe dla innowacji w kraju, a także obejmuje rozwój lokalnych zasobów energetycznych i wodnych w miarę rozszerzania działalności firmy.

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Miejsca pracy i energetyka

Według prognozy Google budowa kampusów będzie co roku zwiększać PKB Malezji średnio o 1,1 mld dolarów i wspierać ponad 37 tys. lokalnych miejsc pracy. Po uruchomieniu obiektów będą one, według szacunków firmy, wspierać ponad 9 tys. lokalnych miejsc pracy rocznie, ze średnim wynagrodzeniem o 45% wyższym od krajowej mediany.

Google planuje również dodać do krajowej sieci elektroenergetycznej Malezji ponad 1 GW mocy czystej energii. Firma oświadczyła, że pokryje koszty całej energii elektrycznej zużywanej przez jej kampusy centrów danych, a także bezpośrednie koszty infrastruktury przyłączenia do sieci.

Według Google efektywność energetyczna malezyjskich kampusów będzie odpowiadać wskaźnikowi PUE od 1,12 do 1,14. Osobno firma zapowiedziała cztery programy podnoszenia kwalifikacji 800 tys. mieszkańców Malezji w ciągu najbliższych pięciu lat.

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