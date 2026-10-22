W USA inwestorzy grający na spadki akcji spółek neocloud i operatorów centrów danych uzyskali od początku października około 6 mld dolarów papierowego zysku. Wyprzedaż akcji wywołały obawy, że finansowana długiem rozbudowa infrastruktury sztucznej inteligencji staje się nie do utrzymania, informuje Channel NewsAsia.

Wysokie krótkie pozycje

Według firmy analitycznej ORTEX wielkość krótkich pozycji w CoreWeave, IREN, Nebius Group, Applied Digital i Core Scientific stanowiła około 20–26% akcji tych spółek w wolnym obrocie.

Największy papierowy zysk w październiku uzyskali inwestorzy stawiający na spadek akcji Nebius: 2,94 mld dolarów. Jednocześnie od początku 2026 roku na takich pozycjach mają papierową stratę w wysokości 3,33 mld dolarów. Udział krótkich pozycji w Nebius wzrósł do 20% akcji w wolnym obrocie z 15,4% na początku roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Spadek CoreWeave

Krótkie pozycje w CoreWeave stanowiły 23,7% jej akcji w wolnym obrocie, wobec 19,6% na początku października i 22,7% na początku 2026 roku. Od początku października akcje spółki spadły o niemal 30%, a gracze na spadki uzyskali na tych transakcjach około 1,7 mld dolarów papierowego zysku.

Inwestorzy, którzy otworzyli krótkie pozycje w operatorach centrów danych IREN i Applied Digital, łącznie odnotowali ponad 1,2 mld dolarów papierowego zysku. W Core Scientific udział krótkich pozycji osiągnął 23,1% akcji w wolnym obrocie, a papierowy zysk graczy na spadki wyniósł 115 mln dolarów. Łącznie w pięciu spółkach otwarto krótkie pozycje o wartości około 17 mld dolarów, a pożyczanie ich akcji do takich transakcji, według szacunków ORTEX, pozostaje niedrogie.

Czytaj nas na