Bank HSBC planuje uruchomić instytut sztucznej inteligencji i zaawansowanych technologii w Hongkongu w Chinach w pierwszym kwartale 2027 roku. Dyrektor generalny banku Georges Elhedery poinformował o tym podczas wydarzenia Hong Kong Fintech Week, podaje Channel NewsAsia.

Partnerstwo z uniwersytetem

Kluczowym partnerem akademickim nowej jednostki będzie Hong Kong University of Science and Technology. Elhedery nie sprecyzował liczby pracowników przyszłego instytutu.

Jak powiedział, po przygotowaniu lokalizacji centrum zostanie przeniesione do Północnej Metropolii Hongkongu, wielkoskalowego projektu rozwoju terytorialnego w pobliżu granicy z Chinami.

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Rozwój AI w regionie

Decyzja HSBC jest kontynuacją jego inicjatywy w Singapurze: w lipcu bank poinformował, że zatrudni ponad 100 specjalistów od sztucznej inteligencji do tamtejszego centrum AI. HSBC wprowadza również szkolenia z wykorzystania AI dla około 200 tys. pracowników na całym świecie. W Hongkongu bank zatrudnia około 28 tys. osób.

Szef hongkońskiego regulatora monetarnego Eddie Yue oświadczył na konferencji, że około 80% banków w mieście już wykorzystuje AI lub generatywną AI. Regulator planuje również uruchomić projekt SAGE, aby wspierać wykorzystanie agentów AI w sektorze finansowym oraz tworzenie mechanizmów zarządzania związanymi z tym ryzykami.

Yue poinformował, że regulator utworzy międzysektorową grupę ekspertów do testowania zastosowań agentów AI i ich interoperacyjności. Planowane jest także omówienie podejść do zarządzania, rozliczalności, rejestru zaufanych agentów oraz możliwego standardu testowania takich systemów.

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