IKEA zainwestuje ponad miliard euro w obniżenie cen w związku ze spadkiem sprzedaży – Financial Times

Światowa sprzedaż detaliczna firmy meblarskiej IKEA w roku finansowym, który zakończył się pod koniec sierpnia, spadła o 2% — do 43,8 mld euro.

Według danych właściciela marki, firmy Inter Ikea, słaby popyt w Chinach i krajach Bliskiego Wschodu zniwelował wzrost działalności w Europie i Ameryce Łacińskiej, co spowodowało spadek przychodów własnych firmy do 25,9 mld euro oraz spadek zysku netto o 7% — do 1,4 mld euro.

Aby ożywić sprzedaż, IKEA zainwestowała 1,2 mld euro w obniżenie cen ponad tysiąca pozycji asortymentowych w ponad 20 krajach Europy o 15–25%. Oprócz dostosowania cen detalista zmienia format punktów sprzedaży, koncentrując się na otwieraniu małych sklepów w centrach miast zamiast dużych podmiejskich hurtowni, rozszerzając sieć o 90 nowych obiektów i planując zwiększenie liczby nowych otwarć o 50% w sezonie 2026–2027.

Źródło: Financial Times.

Przypomnijmy, że IKEA i Chupa Chups wprowadzą na rynek lizaki o smaku klopsików.

IKEA zamyka siedem sklepów w Chinach z powodu spadku popytu i zmiany strategii.

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