Na Tajwanie indeks nastrojów biznesowych w sektorze produkcyjnym wzrósł w ubiegłym miesiącu o 0,50 punktu w porównaniu z sierpniem, do 101,39 punktu. Jest to najwyższy poziom od lutego 2022 roku, podaje Taipei Times, powołując się na dane Tajwańskiego Instytutu Badań Ekonomicznych (TIER).

Wpływ inwestycji w AI

Instytut zaznaczył, że lokalni producenci nadal korzystali z zakrojonych na szeroką skalę globalnych inwestycji w infrastrukturę sztucznej inteligencji. Dodatkowymi czynnikami były gromadzenie zapasów przez międzynarodowe marki przed premierą nowych produktów, w tym serii iPhone 18 oraz iPhone Duo.

Na ceny produktów petrochemicznych wpłynął również wzrost cen ropy na międzynarodowych rynkach. Jednocześnie zakończenie corocznych prac konserwacyjnych w części przedsiębiorstw nietechnologicznych przyczyniło się do wzrostu produkcji.

W wrześniowym badaniu 26,8% przedstawicieli przemysłu zgłosiło poprawę warunków prowadzenia działalności, podczas gdy w sierpniu było ich 19,5%. Odsetek osób wskazujących na pogorszenie spadł z 25,6% do 20,3%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ostrożniejsze oczekiwania

Mimo poprawy bieżącej oceny oczekiwania producentów na kolejne sześć miesięcy osłabły. Odsetek respondentów prognozujących poprawę warunków wyniósł 24,0%, o 3,1 punktu procentowego mniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie 19,8% oczekuje pogorszenia, co stanowi wynik o 1,8 punktu procentowego wyższy niż w sierpniu.

Dyrektor Centrum Prognoz Ekonomicznych TIER Gordon Sun oświadczył, że ryzykiem dla gospodarki pozostają możliwe zaostrzenie polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną USA, wzrost cen ropy z powodu konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie oraz obawy dotyczące możliwego spowolnienia rozwoju AI.

Indeks nastrojów biznesowych w sektorze usług spadł o 3,15 punktu, do 92,65 punktu. Z kolei wskaźnik dla branży budowlanej wzrósł o 2,81 punktu, do 110,42 punktu. Według oceny TIER złagodzenie przez bank centralny Tajwanu selektywnych ograniczeń kredytowych w połowie ubiegłego miesiąca wsparło rynek nieruchomości, choć w sektorze nadal utrzymują się znaczne zapasy niesprzedanych mieszkań.

Czytaj nas na