W USA indeks zaufania konsumentów Conference Board wzrósł w październiku z 84,2 do 91,7 pkt. O wynikach badania poinformował The Hill. Wrześniowy wskaźnik zrewidowano w górę — z wcześniej szacowanych 81,9 do 84,2 pkt; był on najniższy od ponad dekady.

Poprawa oczekiwań

Indeks oczekiwań, odzwierciedlający ocenę konsumentów dotyczącą sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, wzrósł o 6,9 pkt — do 72,6. Wcześniej wskaźnik spadał przez trzy kolejne miesiące. Wzrost indeksu ogólnego wiązano z poprawą ocen Amerykanów dotyczących obecnych i przyszłych warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Ceny paliw i inflacja

Starszy ekonomista Conference Board Fergus McCormick powiązał październikowy wzrost nastrojów konsumenckich ze spadkiem cen benzyny w porównaniu z wrześniem. Według AAA, we wtorek średnia cena galona zwykłej benzyny wynosiła około 4,26 dolara — około 22 centy mniej niż miesiąc wcześniej.

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Jednocześnie olej napędowy w ciągu miesiąca potaniał o około 12 centów na galonie, ale jego cena była niemal o 2,70 dolara wyższa niż rok wcześniej. The Hill zauważa, że ceny paliw rosły podczas wojny z Iranem z powodu ograniczeń w żegludze przez Cieśninę Ormuz wprowadzonych przez Republikę Islamską.

Mimo październikowego wzrostu McCormick zaznaczył, że zaufanie konsumentów utrzymuje długoterminową tendencję spadkową. Według niego Amerykanie planowali mniej wydawać na usługi i dobra trwałego użytku w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Roczna inflacja we wrześniu wyniosła 3,7% wobec 3,4% w sierpniu, a ceny energii odnotowały największy miesięczny wzrost od marca.

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