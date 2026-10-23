W Indiach firma IT Infosys obniżyła prognozę wzrostu przychodów na rok finansowy kończący się w marcu 2027 roku do 1–2%. Wcześniej spółka oczekiwała wzrostu w przedziale 1,5–3%. Jednocześnie jej przychody za okres od lipca do września wzrosły o 10,7%, do 492,44 mld rupii, czyli 5,19 mld dolarów.

Jak informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters, średnia prognoza analityków ankietowanych przez LSEG wynosiła 491,32 mld rupii. Tym samym kwartalne przychody Infosys nieznacznie przekroczyły oczekiwania rynku.

Wyniki kwartalne

Zysk netto spółki z siedzibą w Bengaluru wzrósł w ciągu trzech miesięcy o 6,2%, do 78,23 mld rupii. Wynik ten był niższy od oczekiwanych przez analityków 79,29 mld rupii.

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Bez uwzględnienia wahań kursowych łączne przychody Infosys wzrosły o 1,5%. Przychody segmentu energetycznego, który jest trzecim największym źródłem przychodów spółki, wzrosły o 7,3% rok do roku bez uwzględnienia wpływu walut. W materiale zaznaczono, że popyt ze strony klientów z sektora energetycznego i użyteczności publicznej się nasilił.

Umowy i wpływ sztucznej inteligencji

Wartość kontraktów pozyskanych przez Infosys w kwartale wyniosła 5,2 mld dolarów wobec 3,1 mld dolarów rok wcześniej. Akcje spółki notowane w Mumbaju zakończyły sesję bez zmian przed publikacją wyników.

Według Reutersa upowszechnienie sztucznej inteligencji komplikuje działalność indyjskiej branży IT wartej 315 mld dolarów: firmy zmieniają modele biznesowe i oferują znaczne rabaty. Choć AI otwiera nowe źródła przychodów, klienci coraz częściej uzależniają płatności od wzrostu produktywności dzięki technologiom, a nie od liczby przepracowanych godzin.

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