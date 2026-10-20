Przed transmisją internetową wyników spółki za trzeci kwartał inwestorzy SpaceX zapytali kierownictwo, kiedy mogłoby dojść do połączenia z Teslą. Pytanie zajęło drugie miejsce pod względem poparcia wśród zgłoszonych przez inwestorów: otrzymało 26 głosów. Na stronie relacji inwestorskich Tesli podobne pytanie uzyskało 128 głosów.

Channel NewsAsia informuje o tym. Inwestorzy od dawna zakładają, że dwie największe firmy Elona Muska mogą się połączyć. Jednocześnie ani SpaceX, ani Tesla, ani sam Musk oficjalnie nie zadeklarowali zamiaru zawarcia takiej transakcji.

Założenie Barclays

W ubiegłym tygodniu Barclays zasugerował, że transakcja może zostać ogłoszona przed dorocznym zgromadzeniem akcjonariuszy Tesli. Zdaniem banku bardziej prawdopodobnym nabywcą w takim przypadku byłby SpaceX. Jest to ocena Barclays, a nie potwierdzony plan spółek.

Nie było wiadomo, czy kierownictwo SpaceX wybierze pytanie o możliwe połączenie do odpowiedzi podczas transmisji internetowej zaplanowanej na godz. 16:30 czasu wschodniego USA.

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Pytania o Starship i AI

Najpopularniejsze wśród inwestorów było pytanie o postępy w tworzeniu księżycowego lądownika opartego na Starship — otrzymało 38 głosów. SpaceX poczynił postępy w testach Starshipa, jednak technologie potrzebne do wykorzystania rakiety jako lądownika księżycowego, w tym tankowanie na orbicie, nie zostały jeszcze w pełni zademonstrowane.

Inwestorzy detaliczni interesowali się głównie Starshipem, podczas gdy analitycy i inwestorzy instytucjonalni prosili o wyjaśnienie przychodów i wydatków związanych ze sztuczną inteligencją. Jedno z pytań dotyczyło udziału przychodów z AI zabezpieczonych wieloletnimi zobowiązaniami. Inwestor instytucjonalny zapytał także, jaka część zakontraktowanych przez Google mocy pozostałaby dostępna, gdyby sąd wstrzymał pracę turbin gazowych w centrum danych Colossus 2 w Memphis.

Według materiału przychody SpaceX z AI pochodzą od niewielkiej liczby klientów, w tym Google i laboratorium AI Anthropic, a umowy na moce obliczeniowe mogą zostać rozwiązane w ciągu około 90 dni. Rentowna satelitarna usługa internetowa Starlink pomaga finansować wydatki na chipy, naziemne centra danych i Grok, podczas gdy straty w obszarach AI wzrosły.

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