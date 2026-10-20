W USA były inżynier Theranos Tyler Shultz oświadczył, że Elizabeth Holmes prezentuje w filmie dokumentalnym You Can See Everything inne urządzenie do analizy krwi niż to, które stosowano do badań pacjentów. Jak informuje Fortune, Shultz uważa, że film pozwala założycielce firmy nadal kształtować własną wersję historii Theranos.

Oświadczenie dotyczące urządzenia

W filmie Holmes rozkłada na kuchennym stole elementy urządzenia do analizy krwi i mówi, że mogłoby ono wykonywać setki testów, gdyby istniały niezbędne rozwiązania chemiczne. W artykule dla STAT Shultz napisał, że była to przyszła wersja produktu, której nigdy nie ukończono i nie stosowano wobec pacjentów.

Według niego urządzenie Edison, z którym pracował po 12 godzin dziennie, różniło się od tego zaprezentowanego w filmie. Mogło wykonywać tylko jedno badanie naraz, często nie przechodziło kontroli jakości i przekazywało pacjentom niedokładne wyniki. Shultz skrytykował również to, że reżyser Nathan Fielder skoncentrował się na znaczeniu słowa „mogłoby”, a nie na tym, jak technologia faktycznie działała.

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Wizerunek Holmes w filmie

Film dokumentalny nakręcili Nathan Fielder i Lance Oppenheim. Pokazuje on Holmes w ostatnich tygodniach przed jej stawieniem się w więzieniu w 2023 roku. W 2022 roku sąd uznał ją winną oszukania inwestorów, jednak sama Holmes nadal zaprzecza, że kłamała.

Shultz, który pomógł ujawnić problemy z technologią Theranos, powiedział CBS Mornings, że niemal nie rozpoznał swojej byłej szefowej na ekranie. Zauważył, że wcześniej Holmes z łatwością dominowała w pomieszczeniu nawet wśród wysokich urzędników, generałów i senatorów, podczas gdy teraz sprawia wrażenie złamanej osoby. Jednocześnie nie uważa, że Holmes uznaje własną odpowiedzialność za to, co się stało.

Shultz zakwestionował również pokazany w filmie obraz skromnego życia Holmes z partnerem Billym Evansem i dwojgiem dzieci w wynajmowanym domu w San Diego. Według szacunków Realtor.com wartość tej nadmorskiej nieruchomości wynosi 5,8 mln dolarów. Holmes obecnie odbywa federalną karę więzienia w Teksasie.

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