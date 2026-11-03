Iveco zachowa siedzibę główną w Turynie po przejęciu przez Tata Motors — ANSA English
Włoski producent pojazdów użytkowych Iveco zachowa siedzibę główną w Turynie we Włoszech po wejściu w skład indyjskiej Tata Group. Tata Motors nabyła 89,42% udziałów w spółce, a Iveco oficjalnie stało się częścią grupy 30 października.
Siedziba główna w Turynie
Przewodniczący Tata Sons i Tata Motors Natarajan Chandrasekaran oraz dyrektor generalny Tata Motors Girish Wagh oświadczyli podczas wydarzenia w Turynie, że Iveco Group nadal będzie mieć siedzibę główną w tym mieście. Jak zaznaczyli, grupa zachowa tożsamość swoich marek, personel oraz obecność przemysłową.
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Informuje o tym ANSA English. Kierownictwo Tata Motors oświadczyło również, że firma będzie wspierać obecną strategię Iveco Group oraz jej plany inwestycyjne.
Plany współpracy
Tata Motors i Iveco Group będą współpracować, aby wykorzystać mocne strony obu organizacji. Tata Motors wskazała, że ma to wzmocnić ich możliwości i stworzyć większą wartość dla klientów oraz interesariuszy.