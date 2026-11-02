Rada Ministrów zaktualizowała wymogi dotyczące gospodarki odpadami dla przedsiębiorstw

Rada Ministrów Ukrainy podjęła decyzję o zmianie i uproszczeniu zasad działalności przedsiębiorstw w sektorze gospodarki odpadami. Przyjęte przepisy mają na celu zachowanie równowagi między kontrolą środowiskową a warunkami funkcjonowania przemysłu w czasie stanu wojennego, a także wspieranie konkurencyjności ukraińskich producentów.

Zgodnie z rozporządzeniem rządowym program kontroli i monitorowania składowisk odpadów będzie odtąd opracowywany na okres pięciu lat, zamiast corocznej aktualizacji. Dokument upraszcza również procedurę uznawania pozostałości produkcyjnych za produkty uboczne oraz ułatwia uzyskiwanie zaświadczeń dotyczących transgranicznego transportu niektórych rodzajów odpadów.

Ponadto decyzja ta dostosowuje środki ekologiczne do obowiązującego ustawodawstwa w celu wyeliminowania niejasności związanych z finansowaniem ze Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska Naturalnego oraz wprowadza przepisy przejściowe dla uczestników projektu pilotażowego dotyczącego uproszczonego uzyskiwania zezwoleń na przetwarzanie odpadów.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki i Środowiska Ukrainy.

Na budowę kompleksu mechaniczno-biologicznego we Lwowie przeznaczono już ponad 28 mln euro, jednak obiekt nadal nie został ukończony. Zakład o wydajności do 250 tysięcy ton odpadów rocznie miał zostać ukończony do końca 2025 roku, ale w 2026 roku umowa z wykonawcą została rozwiązana z powodu istotnych naruszeń zobowiązań.

W rejonie Użhorodzie ponownie wybuchł pożar na terenie największego w regionie składowiska stałych odpadów komunalnych. Służby ratownicze pracują nad ugaszeniem pożaru, jednak z powodu silnych podmuchów wiatru płomienie rozprzestrzeniają się, a skala pożaru rośnie.

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