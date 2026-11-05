Rada Ministrów rozszerzyła listę specjalistów, którzy mogą pracować w aptekach

Rada Ministrów Ukrainy przyjęła zmiany, zgodnie z którymi stażyści farmaceutyczni oraz specjaliści ze specjalizacją „Pielęgniarstwo” (pielęgniarki, położne, sanitariusze) uzyskali prawo do pracy w aptekach.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że pracownicy ci mogą pełnić funkcję asystentów farmaceuty oraz wydawać leki na receptę i bez recepty pod nadzorem farmaceuty.

Jednocześnie na obszarach wiejskich oraz w społecznościach położonych w pobliżu linii frontu specjaliści z wykształceniem pielęgniarskim mogą samodzielnie wydawać leki na podstawie e-recept. Nowe przepisy zostały przyjęte w celu usprawnienia organizacji pracy placówek aptecznych w warunkach niedoboru kadr.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia Ukrainy.

Wcześniej Rada Ministrów zezwoliła na sprzedaż leków dostępnych bez recepty na stacjach benzynowych. Pracownicy stacji benzynowych będą mogli wydawać leki na podstawie licencji, a na terenie obiektu musi znajdować się oddzielna strefa do przechowywania leków. Decyzja ta ma na celu zwiększenie dostępności leków, zwłaszcza na obszarach wiejskich i w regionach przyfrontowych.

Rząd zlecił monitorowanie cen leków ze względu na ryzyko ich wzrostu.

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