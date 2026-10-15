Władze Kalifornii w USA zobowiązały kredytodawców hipotecznych, w tym banki i unie kredytowe, do przedstawienia raportów na temat tego, jak dysponowali wypłatami ubezpieczeniowymi dla osób poszkodowanych w pożarach w rejonie Los Angeles w 2025 roku. Regulatorzy chcą przyspieszyć przekazywanie środków, które kredytodawcy zatrzymują przed przekazaniem ich właścicielom domów, informuje Fortune.

Ponad 160 skarg na opóźnienia

Od stycznia 2025 roku Kalifornijski Departament Ochrony Finansowej i Innowacji otrzymał ponad 160 skarg dotyczących opóźnień w wypłatach i innych problemów. Banki i unie kredytowe otrzymały dwa tygodnie na złożenie raportów.

Sekretarz Kalifornijskiej Agencji Usług Biznesowych i Konsumenckich Rohit Chopra nazwał niedopuszczalnym fakt, że niektóre osoby poszkodowane w pożarach nadal nie mają dostępu do środków na odbudowę, choć przeszły procedurę składania wniosków ubezpieczeniowych.

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Możliwe grzywny dla kredytodawców

W lipcu gubernator Kalifornii Gavin Newsom zwrócił się do stowarzyszeń banków i unii kredytowych. Jak powiedział, osoby odbudowujące domy zniszczone przez ogień zgłaszały, że kredytodawcy czasem zatrzymują wypłaty ubezpieczeniowe na tygodnie. Polecił władzom stanowym zebrać dane o instytucjach, które przekazują środki dłużej niż w ciągu 10 dni i nie mają planu przyspieszenia wypłat.

W ubiegłym roku Newsom podpisał ustawę zobowiązującą banki i unie kredytowe do płacenia właścicielom domów odsetek od środków ubezpieczeniowych, które zatrzymują. Komisarz Departamentu Ochrony Finansowej i Innowacji Kay C. Mohseni oświadczył, że urząd może zastosować wobec instytucji, które bezpodstawnie opóźniają wypłaty, środki egzekucyjne, w tym grzywny.

Pożary Palisades i Eaton zniszczyły ponad 16 tysięcy domów mieszkalnych i innych obiektów w dzielnicach mieszkalnych Los Angeles i okolic. Według publikacji odbudowano jedynie bardzo niewiele z nich.

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