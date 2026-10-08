Kazachstan i Uzbekistan podpisały ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi memorandum w sprawie praktycznego opracowania projektu linii kolejowej przez Afganistan do pakistańskich portów morskich. Informuje o tym OilPrice, powołując się na oświadczenie rządu Kazachstanu. Trasa ma zapewnić krajom Azji Centralnej dostęp do pakistańskich portów.

Rola ZEA w projekcie

Astana i Taszkent od dawna popierają ideę kolei transafgańskiej. Według publikacji brakuje im zasobów finansowych i wiedzy technicznej, aby samodzielnie zrealizować projekt.

W oświadczeniu rządu Kazachstanu wskazano, że ZEA mają międzynarodowe doświadczenie w infrastrukturze transportowej, logistyce i realizacji dużych projektów inwestycyjnych. Jednocześnie strony nie ogłosiły konkretnych zobowiązań finansowych ani kwot możliwych inwestycji.

Memorandum ma sprzyjać połączeniom transportowym między Azją Centralną i Południową, a także rozwojowi handlu międzynarodowego, logistyki i współpracy inwestycyjnej.

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Kolejne etapy i przeszkody

Pierwszym krokiem ma być przygotowanie studiów wykonalności i ocen analitycznych. Uczestnicy określą również, jaka infrastruktura kolejowa i towarzysząca jest potrzebna do poprowadzenia trasy przez górzysty teren Afganistanu.

Kazachstan, Uzbekistan i ZEA będą dążyć do utworzenia stałej grupy roboczej ds. technicznych, gospodarczych i finansowych kwestii projektu. Przed powrotem talibów do władzy Azjatycki Bank Rozwoju wspierał budowę 75-kilometrowej linii kolejowej między granicznym Hairatanem a Mazar-i-Szarifem na północy Afganistanu.

Projektowi mogą również przeszkodzić napięte relacje między Afganistanem a Pakistanem. Według publikacji starcia w ciągu ostatniego roku doprowadziły do zamknięcia granicy lądowej między tymi dwoma krajami. Brak międzynarodowego uznania rządu talibów również utrudniał zaangażowanie międzynarodowych instytucji finansowych w kolej transafgańską.

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