W Korei Południowej bank KB Kookmin otrzymał mandat do zorganizowania kredytu konsorcjalnego o wartości 10,7 bln wonów, czyli około 8 mld USD, dla projektu infrastruktury obliczeniowej sztucznej inteligencji, który będzie zapewniał moce obliczeniowe dla Naver Cloud. Jak informuje Korea Herald, bank określił tę transakcję jako pierwsze w kraju finansowanie GPU oraz największy kredyt konsorcjalny w historii Korei Południowej.

Struktura finansowania

Kredyt jest częścią projektu o łącznej wartości około 13 bln wonów, wspieranego przez kanadyjską firmę inwestycyjną Brookfield. Planuje ona utworzyć spółkę celową pod roboczą nazwą Asset Co., która nabędzie procesory graficzne i inne aktywa na potrzeby obliczeń AI.

Asset Co. będzie właścicielem procesorów graficznych i infrastruktury centrum danych, natomiast Naver Cloud będzie zarządzać fabryką AI i sprzedawać klientom usługi obliczeniowe. Moce obliczeniowe będą udostępniane Naver Cloud na podstawie długoterminowej umowy. KB Kookmin będzie odpowiadać za strukturyzację pożyczki i negocjacje jej kluczowych warunków.

Bank poinformował o udziale innych lokalnych banków i firm papierów wartościowych, nie ujawniając ostatecznego składu kredytodawców ani warunków kredytowania. Media wcześniej pisały, że do finansowania mogą dołączyć Korea Development Bank, banki Shinhan, Woori i Hana, a także NH Investment & Securities.

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Fabryka AI Naver

W lipcu Naver, Nvidia i Brookfield ogłosiły zamiar realizacji projektu fabryki AI o wartości 10 mld USD. Brookfield zgodził się zapewnić do 9 mld USD na infrastrukturę, podczas gdy Nvidia planuje strategicznie zainwestować w Naver 1 mld USD.

Naver zawarł z Brookfield umowę infrastrukturalną o wartości 9 mld USD, co było warunkiem inwestycji Nvidii. Firma planuje, że moc fabryki AI osiągnie 55 megawatów w pierwszej połowie 2027 roku, 100 megawatów do końca tego samego roku oraz 200 megawatów w 2028 roku. Centrum projektu będzie hiperskalowe centrum danych GAK Sejong, w którym, według szacunków Naver, może zostać umieszczonych około 100 tys. procesorów graficznych Nvidia.

Naver zagwarantował również wykonanie zobowiązań płatniczych Naver Cloud wynikających z kontraktów projektu. Nominalny limit gwarancji wynosi do 18,74 bln wonów pod warunkiem pełnego wykorzystania limitu inwestycyjnego Brookfield w wysokości 9 mld USD; gwarancja ta nie obejmuje samego kredytu konsorcjalnego.

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