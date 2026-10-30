W Japonii liczba klientów sklepów typu convenience, znanych jako konbini, spada od 15 miesięcy z rzędu. W obliczu rosnących kosztów życia część konsumentów rezygnuje z takich sklepów i przenosi zakupy do dyskontowych supermarketów, podaje The Japan Times.

Klienci zmieniają nawyki

43-letnia Kana Sekiya wcześniej kupowała artykuły spożywcze w pobliżu stacji kolejowej w Tokio, gdy wracała z pracy. Teraz w weekendy jedzie samochodem ponad 30 minut do dyskontowego supermarketu, aby kupować żywność w dużych ilościach.

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Kobieta powiedziała, że całkowicie przestała chodzić do sklepów typu convenience z powodu rosnących kosztów życia. Według Japan Franchise Association spadek liczby klientów konbini trwa już 15 miesięcy.

Presja inflacyjna

Zmiana zachowań klientów jest problemem nie tylko dla sieci sklepów typu convenience, lecz także niepokojącym sygnałem dla japońskiej gospodarki, która wyszła z dekad deflacji. Dane Banku Japonii wskazują, że inflacja bazowa we wrześniu wzrosła w najszybszym rocznym tempie od trzech lat i przekroczyła cel banku centralnego wynoszący 2%.

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