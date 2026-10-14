Meksykańska komisja antymonopolowa może do końca roku zatwierdzić połączenie tanich linii lotniczych Volaris i Viva. Jeśli transakcja zostanie zaakceptowana, powstanie Grupo Más Vuelos — największy konglomerat lotniczy w kraju.

Jak informuje Mexico News Daily, powołując się na Reutersa i sześć źródeł zaznajomionych z procesem, regulator prawdopodobnie poprze fuzję dwóch przewoźników. Kierownictwo Volaris i Viva, wcześniej działającej pod nazwą Viva Aerobus, nazywa porozumienie „fuzją równych” i twierdzi, że firmy zachowają własne marki oraz odrębne modele obsługi pasażerów.

Możliwe warunki regulatora

Według trzech rozmówców Reutersa Krajowa Komisja Antymonopolowa może postawić Grupo Más Vuelos wymogi dotyczące ochrony konsumentów. Wśród możliwych warunków jest utrzymanie niskich taryf i niedopuszczenie do masowych zwolnień. Zatwierdzenie może również przewidywać zachowanie obecnej siatki połączeń oraz przestrzeganie modelu taniego przewoźnika.

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Krytycy transakcji zwracają uwagę, że Volaris i Viva obecnie obsługują 55 tych samych tras. W przypadku połączenia jedna firma będzie odpowiadać za 73% krajowych przewozów lotniczych w Meksyku, co budzi obawy o możliwe ograniczenie konkurencji i likwidację tras.

Kontekst finansowy transakcji

Fuzję po raz pierwszy ogłoszono w grudniu ubiegłego roku, a międzynarodowi regulatorzy zatwierdzili ją w ubiegłym miesiącu. Obie firmy doświadczyły trudności finansowych po pandemii COVID-19, dlatego transakcja jest postrzegana jako ruch obronny. Volaris odnotowała stratę netto w wysokości 103,8 mln dolarów w 2025 roku oraz stratę 127 mln dolarów w drugim kwartale 2026 roku, podczas gdy Viva straciła 133 mln dolarów w pierwszej połowie 2026 roku.

Firma konsultingowa Antitrust Intelligence uważa, że połączenie powinno przynieść przewoźnikom korzyści dzięki obniżeniu kosztów, efektywniejszemu wykorzystaniu floty oraz odzyskaniu stabilności finansowej.

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