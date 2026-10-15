Firma WellCircle otrzymała nagrodę Health Tech Awards za swoje podejście do tworzenia dostępnych rozwiązań cyfrowych na rzecz dobrego samopoczucia. Firma podkreśla znaczenie projektowania inkluzywnego, przejrzystej interakcji oraz narzędzi, z których ludzie mogą z łatwością korzystać w życiu codziennym.

Dla WellCircle dostępność usług cyfrowych nie jest dodatkową funkcją, lecz jedną z kluczowych zasad projektowania produktów. Firma zwraca uwagę na to, że innowacje technologiczne powinny być nie tylko funkcjonalne, ale także zrozumiałe dla szerokiego grona odbiorców. To właśnie możliwość praktycznego zastosowania decyduje o tym, na ile przydatne jest dane narzędzie cyfrowe.

WellCircle kładzie nacisk na projektowanie inkluzywne

W dziedzinie cyfrowego dobrostanu ważne jest, aby użytkownicy mogli bez zbędnych trudności znajdować potrzebne funkcje i rozumieć, jak z nich korzystać. Skomplikowana nawigacja lub niezrozumiałe interfejsy mogą utrudniać korzystanie nawet z przydatnych usług.

WellCircle traktuje projektowanie inkluzywne jako podstawę wysokiej jakości doświadczenia użytkownika. Takie podejście zakłada uwzględnienie różnych potrzeb i poziomów umiejętności cyfrowych, a także tworzenie zrozumiałych scenariuszy interakcji z produktem.

„Oceniamy znaczenie innowacji na podstawie tego, czy ludzie mogą z nich faktycznie korzystać. Projektowanie dostępne nie jest dodatkową opcją, lecz punktem wyjścia do poprawy cyfrowego dobrostanu” – zaznaczyła Maria Radukan.

Stanowisko to odzwierciedla dążenie firmy do łączenia rozwoju technologicznego z rzeczywistymi potrzebami użytkowników, a nie tylko z rozszerzaniem funkcjonalności produktów.

Dlaczego dostępność jest ważna dla usług cyfrowych

Wygoda korzystania z narzędzia cyfrowego zależy od tego, jak łatwo użytkownik może skorzystać z jego możliwości. W przypadku usług związanych z dobrostanem ma to szczególne znaczenie, ponieważ intuicyjna interakcja pomaga włączyć je do codziennych nawyków.

Wśród głównych zasad dostępnego doświadczenia cyfrowego znajdują się:

Przejrzysta nawigacja: użytkownicy mogą szybko znaleźć potrzebne funkcje.

Prostota interakcji: wykonywanie podstawowych czynności nie wymaga skomplikowanych instrukcji.

Inkluzywność: podczas projektowania uwzględnia się potrzeby osób o różnym doświadczeniu w korzystaniu z technologii.

Spójność: interfejs i zasady działania serwisu pozostają zrozumiałe na różnych etapach korzystania.

Wdrożenie tych zasad może zmniejszyć bariery w interakcji z produktami cyfrowymi. Jednocześnie wynik zależy nie tylko od projektu, ale także od jakości funkcji, przejrzystości warunków użytkowania oraz odpowiedzialnego podejścia do danych.

Od rozwiązań technologicznych do odpowiedzialnego rozwoju

Oprócz dostępności WellCircle podkreśla znaczenie jasnych standardów, świadomego udziału użytkowników oraz współpracy. Elementy te pomagają kształtować podejście do rozwoju produktów cyfrowych, w którym uwzględnia się nie tylko możliwości techniczne, ale także zaufanie odbiorców.

W przypadku usług z zakresu dobrego samopoczucia ważne jest, aby użytkownicy rozumieli przeznaczenie narzędzi, ich możliwości i ograniczenia. Przejrzysta komunikacja i przewidywalna interakcja mogą sprzyjać budowaniu długotrwałych relacji między firmą a odbiorcami.

Otrzymane wyróżnienie Health Tech Awards zwraca uwagę na podejście WellCircle, które łączy dostępność rozwiązań cyfrowych z dążeniem do tego, by były one praktycznie przydatne dla ludzi.

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