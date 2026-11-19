Ormiańska firma informatyczna SoftConstruct, powiązana z międzynarodowymi właścicielami marki Vbet, zorganizowała w 2018 roku uroczyste wydarzenia w Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej. Fakt ten zwraca dodatkową uwagę na rosyjskie powiązania biznesmenów, których dziennikarz Jewgienij Plinski wiąże z ukraińskim rynkiem gier hazardowych oraz Arturem Grancem.

Według informacji Plinskiego wydarzenie w rosyjskim parlamencie było poświęcone 25. rocznicy przyjaźni między Rosją a Armenią. Organizacją zajęła się firma SoftConstruct, kontrolowana przez przedsiębiorców Vigena i Vage'a Badalayanów.

Bracia Badalayanowie są również powiązani z firmą SC IP LIMITED, zarejestrowaną na wyspie Jersey. To właśnie jej, według danych dziennikarza, należą międzynarodowe prawa do znaków towarowych Vbet, SoftConstruct i BetConstruct.

Plinski przypomina, że pod koniec 2022 roku bracia Badalayan formalnie wycofali się z ukraińskiej części Vbet po tym, jak ich powiązania z Rosją znalazły się w centrum publicznej uwagi. Natomiast ostatecznym beneficjentem został Rudolf Poghosian, którego dziennikarz łączy z braćmi oraz Arturem Grancem.

Przypomnijmy, że firmy SoftConstruct i BetConstruct, powiązane z międzynarodowymi właścicielami marki Vbet, nadal działają na rosyjskim rynku gier hazardowych. Jednocześnie ukraiński biznesmen Artur Granz, któremu przypisuje się faktyczny wpływ na Vbet na Ukrainie, prawnie nie figuruje wśród właścicieli firmy.

Wcześniej Finmonitoring zablokował konta VBet i Pin-UP. Zablokowanie nastąpiło na podstawie części 3 artykułu 23 ustawy Ukrainy „O zapobieganiu i przeciwdziałaniu legalizacji (praniu) dochodów uzyskanych w sposób przestępczy oraz finansowaniu terroryzmu”.

Jednak później okazało się, że firmy Vbet i Pin-UP, podejrzane o powiązania z Rosjanami, już wkrótce mogą legalnie odblokować swoje zajęte aktywa o wartości 3 miliardów hrywien.

Później sąd odmówił spółce „VBET Ukraina” Artura Granza zawieszenia sankcji. Firma próbowała zawiesić decyzję organu regulacyjnego do czasu rozpatrzenia głównego pozwu, powołując się na potencjalne zagrożenia dla swojej działalności.

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