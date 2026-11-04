Kraft Heinz ogłosił sprzedaż swojego działu kawowego w Ameryce Północnej prywatnej firmie inwestycyjnej One Rock Capital Partners. Wartość przedsiębiorstwa w ramach transakcji oszacowano na 650 mln dolarów. Sprzedawane aktywa obejmują marki Maxwell House i Gevalia.

Warunki transakcji

Zamknięcie transakcji jest oczekiwane w połowie 2027 roku. Kraft Heinz zachowa 30-procentowy pakiet mniejszościowy w tym biznesie. Spółka liczy na uzyskanie z transakcji 500 mln dolarów wpływów pieniężnych po opodatkowaniu i przeznaczenie tych środków na redukcję zadłużenia.

Jak podaje CNBC, sprzedaż jest częścią strategii Kraft Heinz zakładającej koncentrację zasobów na kluczowych markach i obszarach, w których spółka chce przyspieszyć wzrost.

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Transformacja spółki

Dyrektor generalny Kraft Heinz Steve Cahillane nazwał transakcję ważnym krokiem w kierunku uwolnienia wartości aktywów spółki i przyspieszenia jej transformacji. Objął kierownictwo Kraft Heinz w styczniu i zrezygnował z planu podziału spółki na dwie części, który mógłby odwrócić fuzję wartą 46 mld dolarów, zawartą dziesięć lat temu.

Według spółki jej program transformacji obejmuje inwestycje o wartości 700 mln dolarów i większe skupienie na głównych markach. Kraft Heinz opublikował także kwartalne wyniki, które przekroczyły oczekiwania, i poprawił prognozę na 2026 rok: obecnie oczekuje spadku organicznej sprzedaży netto o 0,5–1,25%, zamiast możliwego spadku o nawet 2%, prognozowanego po raporcie za drugi kwartał.

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