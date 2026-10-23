Producent ciastek Lee Biscuits zamknie pod koniec października swoją fabrykę w Pontian w stanie Johor w Malezji. Przedsiębiorstwo kończy działalność po 92 latach, informuje Channel NewsAsia.

Restrukturyzacja grupy

Według malezyjskiej gazety New Straits Times zamknięcie jest częścią restrukturyzacji grupy matczynej. Grupa ma podobno wycofywać się z produkcji przekąsek, aby skonsolidować aktywa i skoncentrować się na kluczowych obszarach — działalności związanej z kauczukiem i olejem palmowym.

Dostawcy i klienci zaczęli otrzymywać powiadomienia o wstrzymaniu produkcji w ubiegłym miesiącu. Pracownicy fabryki również zostaną zwolnieni. Malezyjskie chińskojęzyczne wydanie China Press podało, że około 300 pracowników pozostanie na stanowiskach do końca października, głównie w celu sprzątania i wykonywania innych prac na terenie zakładu.

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Zapasy ciastek zostały wyprzedane

Kierownictwo fabryki poinformowało China Press, że po decyzji o zakończeniu działalności przedsiębiorstwo przez dwa tygodnie przeprowadziło kilka wyprzedaży zapasów magazynowych i sprzedało wszystkie ciastka. Channel NewsAsia zaznaczyło również, że oficjalna strona internetowa fabryki już nie działa, a strony firmy w mediach społecznościowych były niedostępne.

Lee Biscuits założył przedsiębiorca i filantrop Lee Kong Chian. Marka znana jest z ciastek Marie, słonych krakersów, ciastek w lukrze cukrowym oraz cytrynowych ciastek przekładanych. Marka wywodzi się z Singapuru: w 1995 roku produkcję przeniesiono do Tampoi w Johor Bahru, a w 2005 roku — do Pontian. W 2023 roku grupa zamknęła długo działającą fabrykę konserw ananasowych w Skudai, gdy przenosiła nacisk na uprawę palmy olejowej.

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