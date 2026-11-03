Maeil: Samsung będzie produkować w Teksasie układy bazowe dla HBM AMD i Nvidii — Channel NewsAsia
Samsung Electronics planuje zaangażować drugi zakład kontraktowej produkcji chipów w Taylor w stanie Teksas do wytwarzania układów bazowych dla chipów pamięci o wysokiej przepustowości HBM dla AMD i Nvidii. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na południowokoreański dziennik Maeil Business Newspaper, który cytuje źródła w branży.
Zamówienia na cały wolumen produkcji
Maeil twierdzi, że oficjalne rozpoczęcie budowy zaplanowano na listopad. Według wydania zakład już zabezpieczył zamówienia na cały wolumen przyszłej produkcji, a większość tego wolumenu przypada na AMD.
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Rozpoczęcie produkcji w 2030 roku
Według informacji Maeil w zakładzie będzie stosowana technologia 2-nanometrowa. Jego powierzchnia ma wynosić około 2,7 mln stóp kwadratowych — około 1,5 raza więcej niż pierwszy obiekt Samsunga w Taylor, który, według wydania, ma kontrakt z Teslą.
Instalacja sprzętu jest oczekiwana od lutego 2029 roku, a masowa produkcja — w 2030 roku. Samsung Electronics odmówił komentarza na temat tych informacji.