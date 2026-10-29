McAllister: umowę UE z Indiami mają nadzieję podpisać w grudniu 2026 roku — NDTV World
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego David McAllister podczas wizyty w Indiach oświadczył, że umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Indiami ma zostać podpisana do końca 2026 roku. Powiedział o tym w wywiadzie dla NDTV World jako szef delegacji Parlamentu Europejskiego przebywającej w tym kraju.
Przewidywane terminy
McAllister wyraził nadzieję, że dokument może zostać podpisany w grudniu, gdy, jak powiedział, premier Indii może odwiedzić Brukselę. Nazwał przyszłą umowę kolejnym krokiem w rozwoju strategicznego partnerstwa między UE a Indiami.
Według przewodniczącego komisji po ceremonii podpisania Parlament Europejski ma rozpocząć rozpatrywanie dokumentu. Zgoda parlamentu jest niezbędna w procedurze ratyfikacji umowy UE. McAllister przypuścił, że prace te mogą zostać zakończone wiosną, a w takim scenariuszu umowa mogłaby wejść w życie latem.
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Negocjacje i współpraca
Negocjacje w sprawie umowy handlowej między Indiami a UE rozpoczęły się w 2007 roku i trwały 19 lat. W styczniu 2026 roku, podczas wizyty w Indiach przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i przewodniczącego Rady Europejskiej Antónia Costy, strony złożyły polityczne oświadczenie w sprawie negocjacji.
McAllister zaznaczył, że UE i Indie podpisały już umowę o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony oraz uzgodniły wspólny strategiczny program działań. Podkreślił również potrzebę dywersyfikacji łańcuchów dostaw i zapewnienia bezpieczeństwa morskich szlaków handlowych.
Europejski polityk skrytykował nieprzewidywalne zmiany ceł w handlu międzynarodowym, stwierdzając, że zakłócają one funkcjonowanie rynków i szkodzą przedsiębiorstwom. Jego zdaniem umowa o wolnym handlu może zapewnić firmom po obu stronach większą przewidywalność.