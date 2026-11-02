Od 1 stycznia 2027 roku Malezja pozwoli pracować w kraju małżonkom ekspatów posiadających przepustki pracownicze kategorii 1, pod określonymi warunkami. Decyzję ogłosił premier Anwar Ibrahim podczas październikowego wystąpienia budżetowego, informuje Channel NewsAsia.

Warunki dla małżonków ekspatów

Przepustka kategorii 1 jest najwyższą w trzystopniowym systemie zatrudniania cudzoziemców w Malezji. Aby ją otrzymać, ekspata musi zarabiać co najmniej 20 tys. malezyjskich ringgitów miesięcznie, czyli około 4,9 tys. dolarów amerykańskich.

Obecnie małżonkowie ekspatów, którzy chcą podjąć pracę w Malezji, zazwyczaj muszą znaleźć pracodawcę, aby uzyskać odrębną przepustkę pracowniczą, i zrezygnować z przepustki dla osób pozostających na utrzymaniu. Oczekuje się, że nowy przepis umożliwi podjęcie pracy przy zachowaniu tego statusu. Władze nie ujawniły jednak jeszcze pełnych warunków jego stosowania.

Według Anwara Ibrahima zmiana ma pomóc Malezji pozostać atrakcyjną dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów, bez zmuszania ich partnerów do rezygnacji z kariery.

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Przyciąganie specjalistów

Dyrektor generalny Malaysia HR Forum Arulkumar Singaravelu oświadczył, że dla małżonków ekspatów kwestia pracy dotyczy nie tylko drugiego dochodu, ale także tożsamości zawodowej, niezależności finansowej i możliwości powrotu do kariery po dłuższej przerwie. Jego zdaniem nowość zwiększy atrakcyjność kraju dla par, w których oboje mają kariery zawodowe.

Malezyjska Federacja Pracodawców nazwała decyzję pozytywnym krokiem w kierunku przyciągania i zatrzymywania międzynarodowych specjalistów. Jednocześnie organizacja wezwała rząd do wcześniejszego przedstawienia jasnych zasad: w szczególności do wyjaśnienia, czy prawo do pracy będzie przyznawane poprzez adnotację w przepustce dla osoby pozostającej na utrzymaniu, czy potrzebne będzie odrębne zezwolenie, a także czy konieczne będzie uzyskanie zgody dla każdego stanowiska lub pracodawcy.

Ekonomista Geoffrey Williams uważa, że zezwolenie małżonkom na podjęcie pracy jest jedynie niewielką zmianą w systemie wizowym. Zauważył, że dla ekspatów nadal ważne są długość wiz i kryteria uzyskania długoterminowego pobytu. W styczniu rząd ogłosił również podwyższenie minimalnych wynagrodzeń dla cudzoziemców we wszystkich trzech kategoriach przepustek pracowniczych oraz obowiązkowe plany przekazywania wiedzy lokalnym pracownikom w kategoriach 2 i 3.

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