Podczas sprawdzania metod doładowywania kont w zagranicznych kasynach internetowych Lussurio i Pribet dziennikarze UA.News odkryli maltańską instytucję płatniczą Paytently PI Limited. Jej nazwa pojawiała się w oknie autoryzacji bankowej Revolut podczas realizacji płatności.

Paytently działa w obszarze Open Banking, obsługuje branżę hazardu online i współpracuje z Mastercard. Jednocześnie kasyna Lussurio i Pribet działają na podstawie licencji wydanych przez Curaçao.

Co wiadomo o maltańskiej firmie Paytently PI Limited

Paytently PI Limited jest zarejestrowana na Malcie pod numerem C 113188 i posiada licencję PPI-25221 wydaną przez Maltańską Agencję Usług Finansowych (MFSA). Firma świadczy usługi w zakresie inicjowania płatności, przetwarzania transakcji, przekazów pieniężnych oraz obsługi operacji bankowych. Działa zgodnie z europejskim prawodawstwem dotyczącym usług płatniczych.

Informacje o Paytently znajdują się również w oficjalnym rejestrze Banku Litwy. Firma jest tam wymieniona wśród instytucji płatniczych Unii Europejskiej, które mają prawo świadczyć usługi na Litwie bez konieczności otwierania oddzielnego oddziału. Paytently specjalizuje się w rozwiązaniach płatniczych dla biznesu międzynarodowego, w szczególności w zakresie hazardu online. Firma opracowuje technologie, które umożliwiają przedsiębiorstwom przyjmowanie płatności za pośrednictwem różnych banków i systemów finansowych.

We wrześniu 2025 roku Mastercard ogłosiła nawiązanie współpracy z Paytently. Firmy zaprezentowały wspólne rozwiązanie Open Banking, które umożliwia użytkownikom opłacanie usług bezpośrednio ze swoich rachunków bankowych. Technologia ta ogranicza liczbę pośredników podczas dokonywania płatności i upraszcza przeprowadzanie transakcji międzynarodowych. Właśnie takie narzędzia są aktywnie wykorzystywane przez firmy obsługujące dużą liczbę płatności internetowych.

W jaki sposób Paytently jest powiązana z płatnościami w kasynach Lussurio i Pribet

Podczas sprawdzania metod doładowywania kont w kasynach online Lussurio i Pribet dziennikarze UA.News odkryli maltańską instytucję płatniczą Paytently PI Limited.

W obu kasynach wśród metod płatności dostępna była opcja Revolut. Po jej wybraniu system przekierowywał użytkownika do autoryzacji bankowej, gdzie wyświetlała się nazwa Paytently PI Limited. W ten sposób maltańska firma była zaangażowana w procedurę inicjowania płatności dla obu platform.

W scenariuszu płatności w Lussurio pojawiała się również domena paybysepa.net, powiązana z etapem realizacji płatności. Osobno zidentyfikowano podmioty prawne prowadzące oba kasyna.

Zgodnie z rejestrem Curaçao Gaming Authority kasyno Lussurio znajduje się na liście zatwierdzonych domen spółki Goodwin N.V. Spółka ta uzyskała licencję OGL/2024/758/0228 w styczniu 2025 roku. Operatorem Pribet jest firma New Era B.V., która posiada licencję OGL/2024/181/0181, wydaną w marcu 2025 roku.

Obie licencje figurują w oficjalnych rejestrach jako ważne. Jednocześnie w dokumentacji dotyczącej transakcji płatniczych pojawiły się dodatkowe adresy: lussurio25.com oraz pribet736327.com. Domeny te nie figurują w opublikowanych wykazach stron internetowych zatwierdzonych przez organ regulacyjny z Curaçao dla odpowiednich operatorów.

W jaki sposób Paytently weryfikuje klientów i kontroluje płatności

W oficjalnych warunkach świadczenia usług Paytently przewidziano weryfikację klientów korporacyjnych zgodnie z procedurą Know Your Business (KYB). Obejmuje to ustalenie statusu prawnego firmy, weryfikację jej właścicieli, działalności oraz pochodzenia środków. Paytently monitoruje również transakcje zgodnie z wymogami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Zasady firmy zabraniają korzystania z jej usług w zakresie gier hazardowych w krajach, w których taka działalność jest nielegalna lub prowadzona bez odpowiedniej licencji. Dla operatorów kasyn online oznacza to konieczność potwierdzenia legalności swojej działalności oraz przekazania instytucji płatniczej informacji o firmie, jej właścicielach i jurysdykcji, w której działa.

W przypadku Lussurio i Pribet kluczową kwestią pozostaje to, kto dokładnie zawarł umowę z Paytently: bezpośredni operatorzy kasyn czy inni pośrednicy płatniczy. Ważne jest również ustalenie, jakie podmioty prawne są wskazane jako odbiorcy środków podczas zasilania kont graczy.

Kto otrzymuje środki od graczy kasyn offshore

Płatności za pośrednictwem Open Banking różnią się od zwykłych transakcji kartowych. Użytkownik potwierdza przelew za pośrednictwem swojego banku, a serwis płatniczy zapewnia jego zainicjowanie. W takim systemie firma, której nazwa pojawia się podczas autoryzacji, niekoniecznie jest ostatecznym odbiorcą środków.

Dlatego też, aby ustalić pełny schemat płatności w serwisach Lussurio i Pribet, należy zidentyfikować konta, na które wpływają środki, firmy będące odbiorcami oraz pośredników zaangażowanych w przeprowadzanie transakcji. Szczególne znaczenie ma zasięg geograficzny działalności kasyna. Licencje z Curaçao pozwalają operatorom działać zgodnie z lokalnymi przepisami, ale nie dają automatycznego prawa do oferowania gier hazardowych we wszystkich krajach europejskich.

Właśnie dlatego europejskie instytucje płatnicze muszą brać pod uwagę nie tylko posiadanie licencji przez operatora, ale także legalność jego działalności na konkretnych rynkach. Dostępne informacje potwierdzają obecność Paytently PI Limited w procesie autoryzacji bankowej, ale nie wskazują ostatecznego odbiorcy przelewów. Aby ustalić pełny schemat płatności, niezbędne są dane dotyczące faktycznych transakcji oraz stosunków umownych między przedsiębiorstwami.

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