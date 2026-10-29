Meksyk i Indie podpisały warunki negocjacji w sprawie preferencyjnej umowy handlowej. Kraje dążą do rozszerzenia handlu dwustronnego i inwestycji. Dokument w mieście Meksyk podpisali wiceminister handlu zagranicznego Meksyku Luis Rosendo Gutiérrez Romano oraz sekretarz handlu Indii Rajesh Agrawal podczas jego oficjalnej dwudniowej wizyty w kraju.

Jak informuje Mexico News Daily, warunki negocjacji wyznaczają mapę drogową ich prowadzenia. Realizują one również porozumienie, które prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum i premier Indii Narendra Modi osiągnęli na marginesie szczytu G7 w Kanadzie w czerwcu 2025 roku.

Co obejmie umowa

Proponowana umowa przewiduje takie obszary jak dostęp towarów do rynków, reguły pochodzenia towarów, procedury celne, ułatwienia w handlu, rozstrzyganie sporów, środki sanitarne i fitosanitarne, bariery techniczne w handlu oraz środki ochrony handlu.

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Ministerstwo Handlu Indii oświadczyło, że strony dążą do stworzenia wzajemnie korzystnej i zrównoważonej preferencyjnej umowy handlowej. Jako potencjalne kierunki współpracy wskazano przemysł motoryzacyjny, chemiczny, elektronikę, farmaceutykę, sektor rolno-spożywczy, energetykę, minerały krytyczne, urządzenia medyczne i zaawansowaną produkcję.

Handel między krajami

W 2024 roku obroty handlowe między Indiami a Meksykiem wyniosły 8,74 mld dolarów USA. Indyjski eksport osiągnął 5,73 mld dolarów, a meksykański — 3,01 mld dolarów, co oznaczało różnicę handlową na korzyść Indii w wysokości 2,72 mld dolarów.

Wśród głównych dostaw Indii do Meksyku znalazły się samochody osobowe o wartości 880 mln dolarów, motocykle o wartości 390 mln dolarów, metale nieszlachetne, części samochodowe, urządzenia mechaniczne, tekstylia i odzież. Meksyk eksportował do Indii przede wszystkim ropę naftową o wartości 1,7 mld dolarów, smartfony i złoto. Strony omówiły również możliwą meksykańską misję biznesową do Indii w pierwszym kwartale 2027 roku.

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