Ukraińska sieć Salateira zawiesiła działalność wszystkich restauracji. Zamknięciu towarzyszy spór dotyczący wyposażenia: współwłaścicielka firmy Iryna Dobrucka oświadczyła, że nie zwrócono jej sprzętu po zamknięciu jednego z lokali.

W szczególności w kijowskim centrum handlowym River Mall zamiast Salateira otwarto restaurację Salaterra, którą uruchomili były szef kuchni sieci oraz właściciele centrum handlowego.

Według Dobruckiej w nowym lokalu wykorzystywany jest sprzęt z dawnej restauracji, którego jej nie zwrócono. Przedstawiciele Salaterra i River Mall nie skomentowali na razie tych zarzutów.

Wśród przyczyn zamknięcia sieci wymienia się trudności finansowe. Z powodu alarmów powietrznych obroty restauracji w centrach handlowych spadły o 45%, a marża biznesowa zmniejszyła się o połowę. Jedna godzina przymusowego przestoju kosztowała pojedynczy lokal od 10 do 30 tysięcy hrywien.

Pierwsza restauracja Salaterra została otwarta w Kijowie w grudniu 2011 roku. W szczytowym okresie rozwoju sieć liczyła około 16 lokali na Ukrainie i za granicą.

Źródło: Forbes Ukraine

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