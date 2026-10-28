Firma Meta odłożyła na czas nieokreślony wprowadzenie proponowanych zaktualizowanych warunków reklamowych i handlowych po obawach wydawców oraz reklamodawców cyfrowych. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Skargi do regulatorów

Organy antymonopolowe Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii otrzymały skargi dotyczące nowych warunków. Wydawcy i reklamodawcy cyfrowi oświadczyli, że warunki te mogłyby przyznać Meta nieograniczone prawo do wykorzystywania ich treści na potrzeby usług sztucznej inteligencji.

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Meta odrzuciła te twierdzenia. Firma oświadczyła, że uwzględniła opinie wydawców dotyczące proponowanej aktualizacji warunków reklamowych i handlowych. Meta poinformowała również, że nie planuje zmieniać polityki bez pełnych konsultacji z grupami branżowymi i liderami.

Obecne warunki pozostają w mocy

Meta zaznaczyła, że konsultacje mogą trwać dłużej niż do 20 listopada. W takim przypadku firma odłoży wdrożenie zaktualizowanych warunków. Do tego czasu obecne warunki Meta pozostaną w mocy.

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