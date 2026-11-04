Meta Platforms pozyskuje 15 mld dolarów poprzez pięciotranszową emisję obligacji denominowanych w dolarach amerykańskich. Firma, do której należy Facebook, pozyskuje środki na finansowanie inwestycji w infrastrukturę sztucznej inteligencji, informuje Channel NewsAsia.

Warunki emisji

Zgodnie z dokumentacją regulacyjną oferta obejmuje obligacje o wartości 3,25 mld dolarów z terminem wykupu w 2031 roku i kuponem 5,85%, a także papiery o takiej samej wartości z terminem wykupu w 2033 roku i oprocentowaniem 6,25%.

Meta już wcześniej pozyskiwała środki na rynku długu, aby finansować długoterminowe inwestycje w AI: w kwietniu firma wyemitowała obligacje inwestycyjne o wartości 25 mld dolarów, a w ubiegłym roku — o wartości 30 mld dolarów.

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Wydatki na infrastrukturę AI

Sprzedaż obligacji odbywa się w czasie aktywnego pozyskiwania środków przez firmy technologiczne na budowę centrów danych, zwiększanie mocy obliczeniowej i infrastruktury chmurowej. Meta oczekuje, że jej nakłady kapitałowe w tym roku wyniosą od 135 mld do 145 mld dolarów, głównie z powodu inwestycji w sztuczną inteligencję.

Agencja Moody’s przyznała nowemu długowi rating Aa3. Agencja oczekuje, że Meta utrzyma konserwatywną politykę finansową i dodatnią pozycję gotówkową netto mimo rosnących wydatków na AI. Według danych LSEG na 30 września całkowite zadłużenie Meta wynosiło 83,67 mld dolarów.

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