Firma rzeźnika Steve’a Younga w Noosie w stanie Queensland w najbliższych tygodniach przestanie obsługiwać klientów w swoim sklepie detalicznym z powodu niedoboru pracowników. Właściciel skupi się na działalności hurtowej, która dostarcza produkty do supermarketów IGA w tym stanie oraz coraz częściej do Nowej Południowej Walii, informuje ABC News Australia.

Brakuje wykwalifikowanych rzeźników

Young rozwijał firmę przez ponad 20 lat: pierwszy punkt sprzedaży otworzył w pobliskim Tewantin w 2005 roku. Jak powiedział, w sklepie pracuje obecnie dwóch rzeźników, choć do pełnego funkcjonowania zwykle potrzeba czterech rzeźników i jeszcze dwóch pracowników za ladą.

Właściciel przekazał, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy wydał około 15 tys. dolarów australijskich na ogłoszenia o pracę. Kandydaci składali zgłoszenia, jednak wielu z nich nie odpowiadało na telefony i wiadomości albo nie przychodziło na rozmowy kwalifikacyjne. Jako dodatkowy problem wskazał wysoką rotację pracowników.

Sklep detaliczny miał stałych klientów, a jego zamknięcie nie spowoduje redukcji zatrudnienia. Jednocześnie Young określił decyzję o zakończeniu sprzedaży przy ladzie jako trudną dla siebie i swojej żony Stacey.

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Poszukiwanie pracowników za granicą

Niedobór rzeźników w Australii jest oficjalnie odnotowywany co najmniej od 2021 roku. Dyrektor generalny Australian Meat Industry Council Tim Ryan oświadczył, że deficyt kadrowy jest długotrwałym problemem branży: ogranicza możliwości sklepów w zakresie rozwoju, szkolenia praktykantów i zaspokajania popytu klientów.

W ostatnich miesiącach w południowo-wschodniej części Queensland zamknięto kilka znaczących przedsiębiorstw detalicznego handlu mięsem, w tym Jack Purcell Meats, działające przez ponad 80 lat, oraz Big Gun Meats.

Właściciel przedsiębiorstwa w Maroochydore Martin Penney, które zatrudnia 130 osób, poinformował, że zaczął szukać personelu za granicą. Jak zaznaczył, część pracowników posiadających wizy z powodzeniem zintegrowała się z zespołem.

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