Ministerstwo Finansów oszacowało oszczędności wynikające z przystąpienia Ukrainy do Jednolitej Strefy Płatności w euro na 200 milionów euro rocznie

Przystąpienie Ukrainy do Jednolitej Strefy Płatności w euro (SEPA) pozwoli zaoszczędzić od 100 mln do 200 mln euro rocznie dzięki obniżeniu opłat i przyspieszeniu przelewów transgranicznych.

„Obecnie wszelkie rozliczenia finansowe obywateli Ukrainy lub ukraińskich przedsiębiorstw z Europą podlegają ścisłemu monitorowaniu, a opłata za transakcję może wynosić stałą kwotę 20 euro lub 1,5% kwoty transakcji” – zaznaczył minister finansów Serhij Marczenko.

Według niego, aby zrealizować tę możliwość, Rada Najwyższa musi przyjąć w całości projekt ustawy nr 14327-d do końca 2026 roku, co pozwoli na złożenie oficjalnego wniosku do Europejskiej Rady Płatniczej oraz dostosowanie krajowego ustawodawstwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy do obowiązujących przepisów UE.

SEPA (Single Euro Payments Area) to jednolity obszar, w którym całkowicie zlikwidowano różnice między płatnościami krajowymi a transgranicznymi w euro. Przystąpienie Ukrainy pozwoli na dokonywanie przelewów do krajów Unii Europejskiej według wewnętrznych europejskich taryf – w ciągu kilku sekund i przy minimalnej lub zerowej prowizji. Dla porównania: klasyczny przelew z banku europejskiego do ukraińskiego może trwać od kilku godzin do 2–3 dni roboczych.

Źródło: wywiad z ministrem finansów Serhijem Marczenko w podcaście

">„Śledź pieniądze”.

10 listopada Rada Najwyższa przyjęła szereg projektów ustaw niezbędnych do wypełnienia międzynarodowych zobowiązań Ukrainy w ramach programu Ukraine Facility, porozumień z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) oraz innych mechanizmów wsparcia międzynarodowego.Wśród nich znalazły się dwa projekty ustaw, które przeszły pierwsze czytanie i są niezbędne do przystąpienia Ukrainy do Jednolitej Strefy Płatności w euro (SEPA).

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