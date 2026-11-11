Ministerstwo Finansów wyjaśniło ograniczenia dotyczące kontroli pośredników w obrocie nieruchomościami i branży hazardowej w czasie wojny

Ministerstwo Finansów Ukrainy poinformowało o braku uprawnień ustawowych do przeprowadzania pełnych kontroli podmiotów objętych pierwotnym monitoringiem finansowym w okresie obowiązywania stanu wojennego.

Oświadczył to minister finansów Ukrainy Siergiej Marczenko, komentując kwestię stosowania środków kontrolnych i kar wobec podmiotów podlegających nadzorowi ministerstwa, w szczególności pośredników w obrocie nieruchomościami oraz organizatorów gier hazardowych.

Według szefa Ministerstwa Finansów ograniczenia prawne uniemożliwiają przeprowadzanie standardowych kontroli podmiotów podlegających nadzorowi. Jednocześnie ministerstwo zachowuje funkcje nadzorcze oraz możliwość stosowania poszczególnych środków reagowania, w szczególności wydawania nakazów.

Źródło: „Gazeta Sądowo-Prawna”.

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